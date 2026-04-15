Σε ανακοίνωση για την υπόθεση με την 19χρονη που βρέθηκε νεκρή στο Αργοστόλι,προχώρησε η ΕΛΑΣ, διευκρινίζοντας της δράση των τριών συλληφθέντων. Οι άνδρες, ηλικίας 26, 23 και 22 ετών, κατηγορούνται -κατά περίπτωση- για έκθεση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας φέρονται να εμπλέκονται σε ενέργειες πριν και μετά τη μεταφορά της νεαρής, επιχειρώντας ακόμη και τον καθαρισμό χώρου και την απόκρυψη προσωπικών αντικειμένων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αργοστολίου συνελήφθησαν χθες, 14 Απριλίου 2026, στην Κεφαλονιά, -3- άτομα, τα οποία κατηγορούνται για κατά περίπτωση έκθεση και παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Πρόκειται για δύο ημεδαπούς, ηλικίας 26 και 23 ετών, καθώς και ένα 22χρονο αλλοδαπό, οι οποίοι μετέβησαν αυτοβούλως στην αστυνομική Υπηρεσία.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (14/4/2026) 19χρονη ημεδαπή μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του Ε.Κ.ΑΒ. από κεντρική πλατεία του Αργοστολίου Κεφαλονιάς σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Ακολούθησε αστυνομική έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας, μέσω αξιοποίησης βιντεοληπτικού υλικού, μαρτυριών κ.λπ. ευρημάτων, προέκυψε η εμπλοκή των τριών κατηγορούμενων.

Ειδικότερα, διακριβώθηκαν οι κινήσεις τους πριν και κατά τη μεταφορά της 19χρονης στην πλατεία, όπως και οι μετέπειτα ενέργειες του 23χρονου για τον επιμελή καθαρισμό χώρου, όπου φέρεται να βρέθηκαν οι κατηγορούμενοι με τη θανούσα για κατανάλωση ναρκωτικής ουσίας, καθώς και την απόκρυψη του κινητού της τηλεφώνου.

Στο πλαίσιο της έρευνας, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, ρουχισμός, καθώς και προσωπικά αντικείμενα.

Περαιτέρω, αρμόδιο κλιμάκιο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών προχώρησε στη φωτογράφηση, εξερεύνηση και λήψη βιολογικού υλικού από το σημείο όπου έλαβαν χώρα οι πράξεις, ενώ επιπλέον παραγγέλθηκε στην αρμόδια Ιατροδικαστική Υπηρεσία η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Συγκλονίζουν οι γονείς – «Tο βρήκα πάνω στο “μάρμαρο” το παιδί μου»

«Δεν ξέρω τι έγινε. “Έφυγε” ένα παιδί 2 μέτρα, 18,5 χρόνων. Μία θεά, μία κούκλα. Και την βρήκα πάνω στο “μάρμαρο” στο νοσοκομείο. Ούτε έπινε το παιδί μου, ούτε μέθαγε. Ήταν ένα παιδί με άριστες προδιαγραφές. Το παιδί μου το βρήκα στο “μάρμαρο”», λέει ο τραγικός πατέρας.

«Έγινε μία κλήση στο ΕΚΑΒ, να πάνε στο γηροκομείο να πάρουν ένα άλλο περιστατικό. Ενώ πηγαίνανε στο γηροκομείο, είπανε αναβάλλεται το περιστατικό και να πάνε στην πλατεία του Αργοστολίου. Ήτανε στον δρόμο πεταμένο το παιδί μου, κάτω στον δρόμο, αλλά ήταν με τις αισθήσεις του ακόμα» λέει ο πατέρας της 19χρονης. Ο ίδιος ειδοποιήθηκε όταν η κόρη του είχε ήδη ξεψυχήσει. «Και αμέσως με πήραν τηλέφωνο και πήγα και το βρήκα πάνω στο “μάρμαρο” το παιδί μου», λέει συγκλονισμένος.

Το μοιραίο βράδυ και οι τελευταίες στιγμές

Τα ερωτήματα γύρω από το τι συνέβη τη νύχτα της Δευτέρας του Πάσχα, παραμένουν αναπάντητα. Οι Αρχές εξετάζουν, πού βρέθηκε η 19χρονη Μυρτώ με τους τρεις νεαρούς, που καταγράφηκαν από κάμερα ασφαλείας ξενοδοχείου. Ο πατέρας της είχε -όπως λέει- ένα κακό προαίσθημα: «Της λέω “πρόσεχε παιδί μου, γιατί οι διαόλοι κυκλοφοράνε τη νύχτα και έχουν αγγελικό πρόσωπο”».

Η μητέρα της, συντετριμμένη, αποκάλυψε ένα από τα τελευταία τους μηνύματα. «Μίλησα κατά τις 02:30 η ώρα τη νύχτα και της λέω “Μυρτούλα μου, πρόσεχε λίγο σε παρακαλώ. Σε αγαπάμε πολύ κι εγώ κι ο μπαμπάς”. “Κι εγώ σ’ αγαπάω μανούλα μου” μου λέει». Σύμφωνα με τη μητέρα, μια φίλη της 19χρονης είπε, ότι η Μυρτώ γνώρισε ένα αγόρι, το οποίο φέρεται να της έδωσε ναρκωτικά και να την εγκατέλειψε.

«Έστειλε μήνυμα μετά αυτό το καθίκι στη φίλη της και της λέει ότι “την έχουμε αφήσει” λέει, “την έχουμε παρατήσει”. Μου το παρατήσανε το παιδί. Της είπε στο μήνυμα “έχουμε παρατήσει τη Μυρτώ εκεί πέρα μόνη της”. Το παιδί το ΕΚΑΒ το βρήκε έξω από ένα σουβλατζίδικο. Μου το έδειξε το μήνυμα, το διάβασα και μου λέει “τώρα πάω Αστυνομία να καταθέσω”. Τον ξέρω και της είχα πει “μωρέ παιδάκι μου”, της λέω, “δεν μου αρέσει αυτός”. “Αμάν μωρέ μαμά”, μου λέει “ό,τι κάνω στραβό το βλέπεις;”. Της λέω “παιδάκι μου, δεν θέλω να σου χαλάω χατίρι”. Μου λέει “άσε με μωρέ μαμά. Όλα λάθος τα βλέπεις”».«

Ήταν το στερνοπούλι μου, η ζωή μου όλη», συμπληρώνει ο πατέρας της, ζητώντας δικαίωση για τη Μυρτώ και απαντήσεις για τον τραγικό χαμό της.