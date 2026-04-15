Tην πλήρη στήριξη της στους Έλληνες εντεταλμένους Ευρωπαίους Εισαγγελείς , για τα δημόσια σχόλια που δέχονται με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ εκφράζει με ανακοίνωση της η Ένωση των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων που συγκροτούν την ευρωπαϊκή εισαγγελία από όλα τα κράτη μέλη.

Οι Ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς επισημαίνουν ότι στηρίζουν σθεναρά το κράτος δικαίου, όπως εκφράζεται στον Ευρωπαϊκό Χάρτη και την υπεράσπιση της δικαστικής ανεξαρτησίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Και προσθέτουν ότι η ευρωπαϊκή εισαγγελία είναι πολιτικά ουδέτερη και υποστηρίζει τον σεβασμό της δημοκρατίας, και της ισότητας.

Περιγράφοντας τον τρόπο λειτουργίας αναφέρουν ότι είναι ένα ενιαίο γραφείο που αποτελείται από ένα κεντρικό και ένα αποκεντρωμένο επίπεδο, στο οποίο η ευρωπαϊκή εισαγγελία διεξάγει τις έρευνες στο κράτος μέλος, υπό την καθοδήγηση και την παρακολούθηση των μόνιμων τμημάτων.

Υπό αυτά τα δεδομένα και λαμβάνοντας υπόψη τα πρόσφατα δημόσια σχόλια σχετικά με τις έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που διεξήχθησαν στην Ελλάδα , με σημείο αναφοράς την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ η ένωση των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων “εκφράζει την πλήρη υποστήριξή της στους Έλληνες συναδέλφους που αποτελούν μέρος του ενιαίου γραφείου μας”.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σημειώνουν, είναι ένας ανεξάρτητος θεσμός και οι ενέργειές της καθοδηγούνται αποκλειστικά από τον νόμο, την κατεύθυνση και την παρακολούθηση των μόνιμων επιμελητηρίων.

Και συνεχίζουν αναφέροντας ότι: Ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας έχει την υποχρέωση να διεξάγει αμερόληπτα έρευνες σχετικά με εγκλήματα που επηρεάζουν αρνητικά τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την προστασία της θεμελιώδους αρχής του κράτους δικαίου, οι ενέργειές τους δεν μπορούν να υπόκεινται σε αδικαιολόγητες πιέσεις και ούτε ζητούν, ούτε λαμβάνουν οδηγίες από άτομο εκτός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας”. Και καταλήγουν επισημαίνοντας ότι ” στεκόμαστε στο πλευρό των Ελλήνων συναδέλφων μας που υπερασπίζονται το κράτος δικαίου προς όφελος του Ευρωπαίου πολίτη”.