Η παγκόσμια οικονομία εισέρχεται σε μία περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας, με τις γεωπολιτικές εντάσεις να επηρεάζουν άμεσα τις προοπτικές ανάπτυξης των μεγάλων οικονομιών. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις του ΔΝΤ, το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να είναι η οικονομία που θα δεχθεί το ισχυρότερο πλήγμα μεταξύ των χωρών του G7, εξαιτίας των επιπτώσεων της σύγκρουσης με το Ιράν.

Το Ταμείο αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις για την ανάπτυξη της βρετανικής οικονομίας, μειώνοντας την εκτίμηση για το 2026 από 1,3% σε μόλις 0,8%. Η υποβάθμιση αυτή, κατά μισή ποσοστιαία μονάδα, αποτελεί τη μεγαλύτερη μεταξύ των οικονομιών του G7 και αποτυπώνει την ιδιαίτερη ευαισθησία της χώρας στις εξωτερικές διαταραχές.

Η κρίση στον Περσικό Κόλπο και η ένταση στο Ορμούζ λειτουργούν ως καταλύτης για την επιδείνωση των συνθηκών. Η αύξηση των τιμών της ενέργειας, με το πετρέλαιο να κινείται σε υψηλά επίπεδα, επιβαρύνει δυσανάλογα την οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία παραμένει καθαρός εισαγωγέας ενέργειας. Η εξάρτηση από τις διεθνείς αγορές καυσίμων μεταφράζεται σε αυξημένο κόστος για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, εντείνοντας τις πληθωριστικές πιέσεις.

Παράλληλα, η βρετανική οικονομία αντιμετωπίζει ήδη σημαντικές εσωτερικές προκλήσεις. Η χαμηλή παραγωγικότητα, οι επιπτώσεις του Brexit στο εμπόριο και η περιορισμένη επενδυτική δυναμική έχουν δημιουργήσει ένα περιβάλλον εύθραυστης ανάπτυξης. Σε αυτό το πλαίσιο, κάθε εξωτερικό σοκ, όπως μια ενεργειακή κρίση ή μια γεωπολιτική ένταση, έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα.

Η αύξηση του κόστους ενέργειας επηρεάζει άμεσα τον βιομηχανικό τομέα, ιδιαίτερα τις ενεργοβόρες δραστηριότητες, ενώ ταυτόχρονα μειώνει την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Το αποτέλεσμα είναι μια διπλή πίεση: από τη μία πλευρά η μείωση της κατανάλωσης και από την άλλη η αύξηση του κόστους παραγωγής, που περιορίζει τα περιθώρια κέρδους των επιχειρήσεων.

Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η νομισματική πολιτική. Η Τράπεζα της Αγγλίας βρίσκεται σε ένα δύσκολο σταυροδρόμι, καθώς καλείται να ισορροπήσει μεταξύ της ανάγκης περιορισμού του πληθωρισμού και της στήριξης της οικονομικής δραστηριότητας. Η διατήρηση υψηλών επιτοκίων επιβαρύνει το κόστος δανεισμού και περιορίζει τις επενδύσεις, ενώ μια πρόωρη χαλάρωση της πολιτικής ενέχει τον κίνδυνο αναζωπύρωσης των τιμών.

Σε διεθνές επίπεδο, η κατάσταση αυτή ενισχύει τις ανησυχίες για μια ευρύτερη επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας. Αν και οι υπόλοιπες χώρες του G7 εμφανίζονται πιο ανθεκτικές, η αλληλεξάρτηση των οικονομιών σημαίνει ότι οι επιπτώσεις δεν θα περιοριστούν εντός των βρετανικών συνόρων.

Η περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου λειτουργεί ως χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι γεωπολιτικές κρίσεις μεταφράζονται σε οικονομικούς κινδύνους. Η σύγκρουση με το Ιράν δεν επηρεάζει μόνο την ενεργειακή αγορά, αλλά αναδεικνύει και τις διαρθρωτικές αδυναμίες οικονομιών που δεν έχουν καταφέρει να θωρακιστούν επαρκώς απέναντι σε εξωτερικά σοκ.

Το επόμενο διάστημα θα είναι καθοριστικό. Η πορεία των τιμών ενέργειας, η εξέλιξη της σύγκρουσης και οι αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών θα καθορίσουν αν η επιβράδυνση θα παραμείνει ελεγχόμενη ή θα εξελιχθεί σε βαθύτερη κρίση. Για τη βρετανική οικονομία, το διακύβευμα δεν είναι μόνο η ανάπτυξη, αλλά η ίδια η ανθεκτικότητά της σε έναν κόσμο που γίνεται ολοένα και πιο ασταθής.