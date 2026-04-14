Μια ρωσική πυραυλική επίθεση προκάλεσε την Τρίτη τον θάνατο πέντε αμάχων στην πόλη Ντνίπρο της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, ενώ περισσότεροι από είκοσι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.

«Αυτοί ήταν άμαχοι που απλά οδηγούσαν τα αυτοκίνητά τους. Άνθρωποι που πήγαιναν στις δουλειές τους και επέστρεφαν στα σπίτια τους, στις οικογένειές τους» δήλωσε ο Ουκρανός υπουργός Υποδομών Ολέξιι Κουλέμπα μέσω ανάρτησής του στην εφαρμογή Telegram.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, μια εγκατάσταση υποδομής υπέστη ζημιές από την επίθεση, χωρίς να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες για το είδος της.

Τουλάχιστον δέκα τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, με την κατάσταση της υγείας τους να χαρακτηρίζεται σταθερή, όπως ανέφερε ο περιφερειακός κυβερνήτης Ολεξάντρ Γκάντζα. Ένας 40χρονος άνδρας, ωστόσο, υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο.

Σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις αρχές, φαίνονται αυτοκίνητα με ίχνη αίματος και εκτεταμένες ζημιές από θραύσματα. Σε κοντινό κατάστημα, τα παράθυρα είχαν καταστραφεί ολοσχερώς.