Στο Metropolis 95.5 και στην εκπομπή ”Στη Σέντρα” φιλοξενήθηκε ο Λευτέρης Πανταζής, με τον δημοφιλή τραγουδιστή να μιλάει μεταξύ άλλων για τις εξελίξεις στο ελληνικό ποδόσφαιρο, την άνοδο του Ηρακλή αλλά και τη μάχη του τίτλου της Stoiximan Super League.

Αρχικά ανέφερε για την άνοδο του Ηρακλή: «Ο Ηρακλής μετά από τόσα χρόνια στη σιωπή άξιζε την άνοδο και από όσο ξέρω θα κάνει και μεταγραφές ο πρόεδρος ο οποίος συμμάζεψε την ομάδα φέτος και θεωρώ ότι θα κάνει ισχυρή ομάδα».

Για τον αγαπημένο του ποδοσφαιριστή: «Αγαπημένος μου ποδοσφαιριστής είναι ο Κωνσταντέλιας, μου αρέσει ο πιτσιρικάς θυμίζει κάτι από Κούδα, θα ήθελα να τον δω και σε μία ομάδα του εξωτερικού».

Για τον Ολυμπιακό: «Τα τελευταία αποτελέσματα μας προβλημάτισαν, με έναν Ολυμπιακό να φαίνεται χορτασμένος, ίσως να τα έδωσε όλα στο Champions League και μου φάνηκε κουρασμένος». Για τον Λουτσέσκου: «Θέλω να πω συλλυπητήρια στον Λουτσέσκου για την απώλεια του πατέρα του και είναι λογικό στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό να είχε το μυαλό στον δικό του άνθρωπο που έδινε μάχη, κάτι που είναι λογικό και τώρα θα δούμε το ντέρμπι με την ΑΕΚ η οποία έχει ένα πολύ σοβαρό προπονητή και θεωρώ πως είναι από τα φαβορί».

Για τον Παναθηναϊκό: «Ο Μπενίτεθ κατέληξε σε μία ενδεκάδα, τώρα που βρήκε μία άκρη θα παίξει ρόλο στην οικονομία του πρωταθλήματος ενώ το καλοκαίρι θα χρειαστεί ενίσχυση και θα ήθελα να γίνει και με Έλληνες ποδοσφαιριστές».