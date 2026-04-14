Η Ελληνική Αστυνομία απέρριψε οριστικά το αίτημα των ΠΑΟΚ και ΟΦΗ για τη διεξαγωγή του τελικού του Κύπελλο Ελλάδας Betsson χωρίς «νεκρές» ζώνες στις εξέδρες.

Παρότι η ΕΠΟ εμφανίστηκε θετική στο κοινό αίτημα των δύο ομάδων, η στάση των αρχών παρέμεινε αμετάβλητη, δίνοντας προτεραιότητα σε ζητήματα ασφάλειας και τάξης.

Έτσι, ο τελικός στο Πανθεσσαλικό Στάδιο θα πραγματοποιηθεί με το αρχικό πλάνο, που προβλέπει διαχωριστικές ζώνες στις κερκίδες, χωρίς καμία αλλαγή στη διάταξη των φιλάθλων.

Η αρνητική απόφαση γνωστοποιήθηκε επίσημα την Τρίτη (14/4), με την Αστυνομία να ξεκαθαρίζει πως η διατήρηση των «νεκρών» ζωνών – συγκεκριμένα στις θύρες 49 και 50 – είναι απαραίτητη για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της αναμέτρησης.