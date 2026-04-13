Χάος στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια προκάλεσε η εφαρμογή του νέου συστήματος ελέγχου συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EES), με χιλιάδες ταξιδιώτες από χώρες εκτός ΕΕ να ταλαιπωρούνται από τεράστιες ουρές, καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων. Το σύστημα απαιτεί βιομετρική καταγραφή κατά την είσοδο και έξοδο από τον χώρο Σένγκεν.

Σύμφωνα με το νέο κανονισμό, συλλέγονται δακτυλικά αποτυπώματα και φωτογραφίες όλων των ταξιδιωτών εκτός ζώνης Σένγκεν, συμπεριλαμβανομένων των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου. Το μέτρο εφαρμόστηκε με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας, ωστόσο η πρώτη του φάση συνοδεύτηκε από σοβαρή αναστάτωση.

Το Σαββατοκύριακο, ατέλειωτες ουρές σχηματίστηκαν σε μεγάλα αεροδρόμια της Ευρώπης, όπως στη Γενεύη, τη Λισαβόνα και τη Μάλτα, ενώ προβλήματα αναφέρθηκαν και σε κόμβους όπως οι Βρυξέλλες και η Ολλανδία. Σύμφωνα με τη Daily Mail, οι καθυστερήσεις συνεχίστηκαν και τη Δευτέρα, με επιβάτες στα αεροδρόμια των Βρυξελλών και του Άμστερνταμ να κάνουν λόγο για αναμονές έως και δύο ωρών στους ελέγχους διαβατηρίων.

Ένας επιβάτης στο Άμστερνταμ περιέγραψε εικόνες με «ηλικιωμένους και γονείς με μικρά παιδιά» να περιμένουν στις ουρές, σημειώνοντας ότι «σχεδόν κανένα» από τα αυτόματα σημεία ελέγχου δεν λειτουργούσε. Στην ιστοσελίδα του αεροδρομίου επιβεβαιώθηκαν «μεγάλες καθυστερήσεις». Αντίστοιχα, στο Μιλάνο επιβάτες ανέφεραν περιστατικά λιποθυμιών ύστερα από αναμονή έως και τριών ωρών το βράδυ της Κυριακής.

Αναστάτωση και ακυρώσεις πτήσεων

Περίπου 100 πελάτες της easyJet έμειναν στο αεροδρόμιο Linate του Μιλάνου, καθώς το πλήρωμα αποφάσισε να αναχωρήσει χωρίς αυτούς για το Μάντσεστερ. Η εταιρεία εξήγησε ότι η κατάσταση ήταν «εκτός ελέγχου της» και απέδωσε τις καθυστερήσεις στο νέο σύστημα ελέγχου της ΕΕ, χαρακτηρίζοντάς τις «απαράδεκτες».

Η πτήση καθυστέρησε κατά 52 λεπτά για να δοθεί χρόνος στους επιβάτες να περάσουν τον έλεγχο, αλλά καθώς το πλήρωμα πλησίαζε το ανώτατο όριο ωρών εργασίας για λόγους ασφαλείας, αναχώρησε με πολλές κενές θέσεις. Πολλοί ταξιδιώτες αναγκάστηκαν να αναζητήσουν εναλλακτικούς τρόπους επιστροφής.

Εκπρόσωπος της easyJet δήλωσε στη Daily Mail: «Γνωρίζουμε ότι ορισμένοι επιβάτες που αναχωρούσαν από το Μιλάνο Linate αντιμετώπισαν μεγαλύτερους από το συνηθισμένο χρόνους αναμονής στον έλεγχο διαβατηρίων και συμβουλεύσαμε τους πελάτες να προσέλθουν νωρίτερα στο αεροδρόμιο. Συνεχίζουμε να καλούμε τις συνοριακές αρχές να αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητες ευελιξίας που επιτρέπονται κατά την εφαρμογή του EES, ώστε να αποφευχθούν αυτές οι απαράδεκτες καθυστερήσεις για τους πελάτες μας. Αν και πρόκειται για ζήτημα εκτός του ελέγχου μας, ζητούμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία».

Αντιδράσεις για το νέο σύστημα

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair Μάικλ Ο’Λίρι χαρακτήρισε την εφαρμογή του νέου συστήματος «χάος» και «αποδιοργάνωση», υποστηρίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση «τιμωρεί» τους Βρετανούς ταξιδιώτες μετά το Brexit, επιβάλλοντάς τους πολύωρες ουρές στους ελέγχους διαβατηρίων.

Όπως δήλωσε, έχουν ήδη καταγραφεί «σημαντικές διαταραχές» από την πρώτη εφαρμογή του συστήματος τον Οκτώβριο του 2025, ενώ η πλήρης λειτουργία του αναμένεται τον Απρίλιο. Παρά ταύτα, οι καθυστερήσεις και οι αυξημένοι χρόνοι αναμονής έχουν ήδη γίνει αισθητοί.

Πώς λειτουργεί το Entry/Exit System

Το νέο Entry/Exit System (EES) της ΕΕ απαιτεί από ταξιδιώτες από τρίτες χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, να καταχωρίζουν βιομετρικά δεδομένα – φωτογραφία προσώπου και δακτυλικά αποτυπώματα – κατά την είσοδο στη ζώνη Σένγκεν, που περιλαμβάνει 29 ευρωπαϊκές χώρες.

Το αυτοματοποιημένο σύστημα εφαρμόστηκε αρχικά τον Οκτώβριο του 2025, ενώ αεροδρόμια και λιμάνια είχαν προθεσμία έως τις 10 Απριλίου για την πλήρη εφαρμογή του. Αντικαθιστά το παραδοσιακό σύστημα σφράγισης διαβατηρίων από συνοριοφύλακα.

Κατά την πρώτη εγγραφή, πραγματοποιείται σάρωση διαβατηρίου και λήψη φωτογραφίας προσώπου, ενώ ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών δίνουν και δακτυλικά αποτυπώματα. Οι Βρετανοί ταξιδιώτες δεν χρειάζεται να προβούν σε ειδική προετοιμασία, ωστόσο συνιστάται να φτάνουν νωρίτερα στα αεροδρόμια, καθώς οι καθυστερήσεις θεωρούνται αναπόφευκτες