Χάος στο αεροδρόμιο του Μιλάνου βίωσε η οικογένεια Hume από το Λιντς, η οποία ξύπνησε νωρίς το πρωί της Κυριακής για να αναχωρήσει από ιταλικό χιονοδρομικό κέντρο με προορισμό το αεροδρόμιο Linate. Στην άφιξή τους στην Ιταλία από το Μάντσεστερ, ο 56χρονος Μαξ Χιουμ, η σύζυγός του Λίνσεϊ, 46 ετών, και ο 13χρονος γιος τους Άρτσι είχαν ήδη περιμένει πάνω από μία ώρα στον έλεγχο διαβατηρίων.

Ακολουθώντας τις οδηγίες της easyJet να προσέλθουν εγκαίρως για τις διαδικασίες αναχώρησης, η οικογένεια έφθασε στο αεροδρόμιο σχεδόν τρεις ώρες πριν από την προγραμματισμένη πτήση τους προς το Μάντσεστερ.

Ωστόσο, λόγω της χαοτικής εφαρμογής του συστήματος εισόδου–εξόδου της ΕΕ (EU entry-exit system), παρακολούθησαν το αεροσκάφος τους να απογειώνεται χωρίς αυτούς – μαζί με περισσότερους από 100 άλλους επιβάτες που έμειναν πίσω.

Αναμονή, απώλειες και έξοδα

Όπως ανέφεραν, υπάλληλοι της easyJet τους ενημέρωσαν ότι θα έπρεπε να πληρώσουν 330 λίρες για επανακράτηση στην επόμενη διαθέσιμη πτήση, πέντε ημέρες αργότερα. Έτσι, πλήρωσαν πάνω από 1.600 λίρες για συνδυαστική πτήση μέσω Λουξεμβούργου, φθάνοντας στην πατρίδα τους με καθυστέρηση 24 ωρών.

Μιλώντας στην εφημερίδα The Independent, ο κ. Χιουμ δήλωσε ότι αισθάνεται «Εξαργυρωμένος, αναστατωμένος, απογοητευμένος, εντελώς συντετριμμένος και φτωχότερος – πολύ φτωχότερος».

Από τους 156 επιβάτες που είχαν εισιτήριο για την πτήση 5420 της easyJet προς Μάντσεστερ, μόλις 34 επιβιβάστηκαν, ενώ οι υπόλοιποι 122 έμειναν στην Ιταλία.

Η easyJet ανέφερε ότι «λυπάται για την ταλαιπωρία» και ότι οι επιβάτες που έμειναν πίσω θα λάβουν δωρεάν μεταφορά σε εναλλακτικές πτήσεις.

Καθυστερήσεις και σύγχυση στον έλεγχο διαβατηρίων

Ο κ. Χιουμ, δάσκαλος στο Δυτικό Γιορκσάιρ, τόνισε ότι η οικογένεια έφθασε στον έλεγχο διαβατηρίων στις 9:15 π.μ., αλλά δεν τους επετράπη να περάσουν επειδή δεν είχε ακόμη ανακοινωθεί η πύλη της πτήσης. «Οι δύο υπάλληλοι δεν μας άφηναν, παρότι δεν υπήρχε κανείς άλλος στην ουρά», είπε.

Την ίδια ώρα, επιβάτες πτήσεων προς το Λονδίνο –δύο της British Airways και μία της easyJet προς Gatwick– περνούσαν κανονικά. «Άφηναν τους καθυστερημένους για Λονδίνο να περάσουν, ενώ εμάς μας κρατούσαν πίσω», πρόσθεσε.

Η ζέστη ήταν αφόρητη: η σύζυγός του λιποθύμησε σχεδόν, ενώ ένας άλλος επιβάτης έκανε εμετό μέσα σε σακούλα. Κάποιοι από όσους τελικά επιβιβάστηκαν φέρονται να είπαν ψευδώς ότι ταξίδευαν για Λονδίνο, ώστε να τους επιτραπεί η διέλευση.

Το νέο σύστημα της ΕΕ

Όταν τελικά ξεκίνησε η διαδικασία για τους επιβάτες του Μάντσεστερ, οι συνοριακοί υπάλληλοι ζητούσαν εκ νέου δακτυλικά αποτυπώματα και βιομετρικά στοιχεία, παρότι είχαν ήδη συλλεχθεί κατά την είσοδο στη χώρα. Σύμφωνα με τους κανόνες του EU entry-exit system, μετά την αρχική καταγραφή, απαιτείται μόνο μία επιβεβαίωση σε επόμενες αφίξεις ή αναχωρήσεις.

«Υπήρχαν δύο υπάλληλοι και μία μηχανή. Κάναμε σάρωση προσώπου, διαβατηρίου και δακτυλικών αποτυπωμάτων – για κάθε άτομο. Ενώ υπήρχαν 16 μηχανήματα που δεν χρησιμοποιήθηκαν», σημείωσε ο κ. Χιουμ.

Όταν πέρασαν τελικά, η πτήση είχε ήδη απογειωθεί, αφού πρώτα απομακρύνθηκαν οι αποσκευές των επιβατών που δεν πρόλαβαν.

Αντιδράσεις και αποζημιώσεις

Η οικογένεια οδηγήθηκε σε χώρο παραλαβής αποσκευών χωρίς καμία βοήθεια. Στο γραφείο της easyJet ενημερώθηκαν ότι θεωρήθηκε ότι δεν εμφανίστηκαν. Μέσω της υπηρεσίας live chat, ο κ. Χιουμ έλαβε απάντηση πως «η διαδικασία στο αεροδρόμιο δεν είναι ευθύνη μας» και ότι η μόνη επιλογή ήταν μεταφορά σε άλλη πτήση με κόστος 110 λίρες ανά άτομο.

Από τα 432 λίρες που είχαν πληρώσει για την επιστροφή, τους επιστράφηκαν μόλις 19,91 λίρες – το φορολογικό σκέλος του εισιτηρίου.

Όπως είπε, οι επιλογές για μετακίνηση ήταν περιορισμένες: «Οι πτήσεις εξαφανίζονταν, τα τρένα κόστιζαν 500 λίρες το άτομο και τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα 5.000 λίρες». Τελικά, έκλεισαν πτήση μέσω Λουξεμβούργου και διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο, με συνολικό κόστος περίπου 1.600 λιρών.

«Θα φτάσουμε αύριο στις 11 το πρωί και μετά πρέπει να οδηγήσουμε ως το σπίτι. Θα χάσω δουλειά», είπε, προσθέτοντας ότι «αυτό δεν πρέπει να καλυφθεί από την ασφάλειά μου. Η εταιρεία πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της».

Αντιδράσεις από φορείς

Η easyJet ανέφερε ότι «κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να μειώσει τις επιπτώσεις των ουρών», κρατώντας πτήσεις και προσφέροντας δωρεάν μεταφορές. Παράλληλα, κάλεσε τις συνοριακές αρχές να «κάνουν πλήρη χρήση των ευελιξιών» που επιτρέπονται από το σύστημα, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις.

Η ένωση Airlines for Europe ζήτησε από τις αρχές να έχουν τη δυνατότητα να «αναστέλλουν πλήρως το EES» όταν οι χρόνοι αναμονής γίνονται υπερβολικοί.

Εκπρόσωπος της Ένωσης Βρετανικών Ασφαλιστικών Εταιρειών τόνισε ότι οι καθυστερήσεις λόγω του νέου συστήματος είναι αναμενόμενες και ότι «η ταξιδιωτική ασφάλιση δύσκολα θα καλύψει απώλειες από ουρές EES», προτρέποντας τους ταξιδιώτες να επικοινωνούν απευθείας με την αεροπορική ή τον τουριστικό τους πάροχο.