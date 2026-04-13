Αναστέλλονται προσωρινά τα απογευματινά δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1634 και 1635 στη γραμμή Θεσσαλονίκη – Σέρρες – Θεσσαλονίκη, τις ημέρες Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή (15, 17 και 19 Απριλίου), λόγω διέλευσης εμπορευματικών αμαξοστοιχιών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, τα παραπάνω σιδηροδρομικά δρομολόγια θα αντικατασταθούν από λεωφορεία της εταιρείας. Τα λεωφορεία θα πραγματοποιούν όλες τις ενδιάμεσες στάσεις, με εξαίρεση τις στάσεις σε Νέα Φιλαδέλφεια, Γαλλικό, Πεδινό, Μεταλλικό, Χέρσος, Δοϊράνη, Στρυμώνας και Σκοτούσσα.