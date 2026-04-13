Οι τιμές του πετρελαίου ξεπέρασαν ξανά το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι την Κυριακή, μετά τη δήλωση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκλείσουν «όλα τα πλοία που προσπαθούν να εισέλθουν ή να εξέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ», απειλώντας με περαιτέρω διαταραχή της παγκόσμιας ροής πετρελαίου.

Το Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς, κατέγραψε άνοδο 8%, φθάνοντας περίπου στα 102 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό αυξήθηκε επίσης κατά 8%, στα 104 δολάρια.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Dow υποχώρησαν κατά 1,04%, ή 502 μονάδες, ενώ τα S&P 500 futures σημείωσαν πτώση 1% και τα Nasdaq futures μειώθηκαν κατά 1,15%.

«Δεν πρόκειται να αφήσουμε το Ιράν να βγάζει χρήματα πουλώντας πετρέλαιο σε αυτούς που θέλει και όχι σε αυτούς που δεν θέλει, ή όπως αλλιώς το βλέπουν. Θα είναι όλα ή τίποτα», δήλωσε ο Τραμπ στην εκπομπή “Sunday Morning Futures” του Fox News.

Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν χαμηλότερες από τα πρόσφατα υψηλά τους, τα οποία είχαν σημειωθεί την περασμένη εβδομάδα, προτού ο Πρόεδρος Τραμπ αποσύρει την απειλή για μαζική καταστροφή στο Ιράν και συμφωνήσει να ξεκινήσουν συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός.

Ωστόσο, η αποτυχία επίτευξης μιας διαρκούς συμφωνίας και η πίεση του χρόνου πριν από ακόμη μία προθεσμία έχουν οδηγήσει τις τιμές σε επίπεδα υψηλότερα από εκείνα της 1ης Απριλίου – ημερομηνία-ορόσημο, λίγο πριν από το αποτυχημένο τηλεοπτικό διάγγελμα του Τραμπ, στο οποίο δεν παρουσίασε στρατηγική εξόδου από τον πόλεμο.

Η οικονομική διάσταση της κρίσης

Το Ιράν έχει αποκομίσει οικονομικά οφέλη από τον πόλεμο, επιβάλλοντας χρεώσεις έως και 2 εκατ. δολάρια ανά πλοίο για τη διέλευση από τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ. Ο Τραμπ είχε επίσης αναφέρει πρόσφατα την ιδέα επιβολής τελών ως «κοινή επιχείρηση» με το Ιράν.

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ανάλυσης Kpler, η χώρα εξήγαγε κατά μέσο όρο 1,85 εκατομμύρια βαρέλια αργού ημερησίως έως τον Μάρτιο — περίπου 100.000 βαρέλια περισσότερα από το προηγούμενο τρίμηνο.

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης προειδοποίησε την Κυριακή ότι κάθε στρατιωτικό πλοίο που θα πλησιάσει τα στενά «θα αντιμετωπιστεί σκληρά και αποφασιστικά», σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars του Ιράν.

Ο αποκλεισμός αναμένεται να τεθεί σε ισχύ τη Δευτέρα στις 10 π.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ.

Επιπτώσεις για τους καταναλωτές και την αγορά

Το σχέδιο του Τραμπ ενδέχεται να επιβαρύνει περαιτέρω τους Αμερικανούς καταναλωτές. Εάν οι τιμές του πετρελαίου συνεχίσουν να αυξάνονται, η τιμή της βενζίνης θα παραμείνει υψηλή. Την Κυριακή, η μέση τιμή ενός γαλονιού στις ΗΠΑ ήταν 4,12 δολάρια, αυξημένη κατά 38% από την έναρξη του πολέμου, παρά τη μικρή πτώση του Σαββατοκύριακου.

«Μπορεί να χρειαστεί πολύς καιρός μέχρι να τελειώσει ο πόλεμος και να μειωθούν οι τιμές του πετρελαίου», δήλωσε η Κάρεν Γιανγκ, ανώτερη συνεργάτις του Middle East Institute, στο CNN.

Η Γιανγκ πρόσθεσε ότι το υψηλό κόστος ενέργειας θα επηρεάσει και τις τιμές των τροφίμων, καθώς τα υλικά που χρησιμοποιούνται για λιπάσματα και συσκευασίες πλήττονται από τις διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα.

«Θα αρχίσουμε να βλέπουμε πληθωριστικές πιέσεις… σκεφτείτε οτιδήποτε αγοράζετε από ένα μεγάλο κατάστημα λιανικής», ανέφερε χαρακτηριστικά.