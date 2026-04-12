Θεαματική κατεδάφιση σημειώθηκε σήμερα στο Μαϊάμι, καθώς ένα από τα πιο γνωστά ξενοδοχεία της πόλης κατέρρευσε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός φιλόδοξου σχεδίου ανάπλασης στην περιοχή.

Το 23 ορόφων κτίριο, που λειτουργούσε για περίπου 25 χρόνια στο νησί Brickell Key, κατεδαφίστηκε σε λιγότερο από 20 δευτερόλεπτα ύστερα από ελεγχόμενη έκρηξη που πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κατεδάφιση με χρήση εκρηκτικών που έχει γίνει στο Μαϊάμι τα τελευταία δέκα χρόνια.

MANDARIN ORIENTAL MIAMI DEMOLITION pic.twitter.com/2KJXj4ahL0 — Joel Franco (@OfficialJoelF) April 12, 2026

Πλήθος θεατών συγκεντρώθηκε σε ασφαλή απόσταση για να παρακολουθήσει το εντυπωσιακό γεγονός, απαθανατίζοντας τη στιγμή με τα κινητά τους τηλέφωνα. Καθώς το κτίριο κατέρρεε διαδοχικά μετά από μια σειρά εκρήξεων, σύννεφα σκόνης κάλυψαν την περιοχή, ενώ πολλοί φορούσαν μάσκες κατά την αποχώρησή τους.

Για λόγους ασφαλείας, οι κάτοικοι σε ακτίνα περίπου 250 μέτρων είχαν ειδοποιηθεί να παραμείνουν στα σπίτια τους με κλειστά παράθυρα και πόρτες κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ώστε να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος από τα υπολείμματα της κατεδάφισης.

Νέο υπερπολυτελές συγκρότημα έως το 2030

Η κατεδάφιση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο ανάπλασης του Brickell Key. Στη θέση του παλιού ξενοδοχείου πρόκειται να ανεγερθεί ένα νέο, υπερπολυτελές συγκρότημα δύο πύργων, που θα συνδυάζει κατοικίες και ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2030.