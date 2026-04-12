Συναγερμός έχει σημάνει στις IDF μετά την κατάρρευση των συνομιλιών ΗΠΑ–Ιράν στο Πακιστάν, γεγονός που προκαλεί έντονη κινητικότητα στο στρατιωτικό επιτελείο του Ισραήλ. Ο αρχηγός του επιτελείου των IDF, Εγιάλ Ζαμίρ, διέταξε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ οι υπηρεσίες πληροφοριών διευρύνουν τους καταλόγους στόχων και η πολεμική αεροπορία προετοιμάζει σχέδια κρούσης.

Ωστόσο, δεν έχει ληφθεί ακόμη καμία απόφαση για στρατιωτική δράση.Ο αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ έδωσε εντολή ο στρατός να τεθεί σε επιφυλακή και να είναι έτοιμος για το ενδεχόμενο μιας νέας στρατιωτικής αντιπαράθεσης με το Ιράν στο «εγγύς μέλλον». Η οδηγία αυτή εκδόθηκε αμέσως μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν στο Πακιστάν.

Το πρωί, ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς ανακοίνωσε ότι η ιρανική πλευρά αρνήθηκε να αποδεχθεί τους αμερικανικούς όρους που προέβλεπαν δέσμευση για μη ανάπτυξη πυρηνικών όπλων. Από την πλευρά τους, τα ιρανικά ΜΜΕ κατηγόρησαν την Ουάσιγκτον ότι με τις «υπερβολικές απαιτήσεις» της οδήγησε σε αδιέξοδο τις συνομιλίες.

Ο Βάνς δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι:«Είχαμε μια σειρά από ουσιαστικές συζητήσεις με τους Ιρανούς. Αυτά είναι τα καλά νέα. Τα κακά νέα είναι ότι δεν έχουμε καταλήξει σε συμφωνία και νομίζω ότι αυτά είναι κακά νέα πολύ περισσότερο για το Ιράν, παρά για τις ΗΠΑ. Αλλά το απλό γεγονός είναι ότι πρέπει να δούμε μια καταφατική δέσμευση ότι δεν θα επιδιώξουν πυρηνικά όπλα και δεν θα επιδιώξουν τα εργαλεία που θα τους επιτρέψουν να αποκτήσουν γρήγορα πυρηνικά όπλα» και πρόσθεσε ακόμη ότι: «Αυτός είναι ο βασικός στόχος του προέδρου των ΗΠΑ».