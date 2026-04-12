Ρεπορτάζ του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου CBS διαψεύδει εκείνο του αραβικού δικτύου Al Arabiya, σύμφωνα με το οποίο οι Αμερικανοί διαπραγματευτές Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ φέρονταν να έχουν παραμείνει στο Ισλαμαμπάντ μετά την άνευ αποτελέσματος ολοκλήρωση των συνομιλιών με την ιρανική αντιπροσωπεία.

Απεσταλμένος του CBS αναφέρει ότι, εκτός από τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, όλοι οι εκπρόσωποι των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν ήδη αποχωρήσει από την πακιστανική πρωτεύουσα, διαψεύδοντας έτσι τις πληροφορίες περί παράτασης της παρουσίας τους.

Την ίδια πληροφορία επιβεβαιώνει και το Reuters, επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο που επιβεβαίωσε την αποχώρηση της αντιπροσωπείας από το Ισλαμαμπάντ.