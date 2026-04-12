Στην αναμέτρηση της Ουέσκα με την Ντεπορτίβο Λα Κορούνια, για την La Liga 2, ο διαιτητής του αγώνα βγήκε στον αγωνιστικό χώρο χωρίς τις κάρτες του, γεγονός που πέρασε αρχικά απαρατήρητο.

Το λάθος έγινε αντιληπτό στο 22ο λεπτό, όταν χρειάστηκε να δείξει κάρτα και διαπίστωσε ότι το τσεπάκι του ήταν άδειο.

Αφού απευθύνθηκε στον τέταρτο διαιτητή και παρέλαβε τις κάρτες, ο αγώνας συνεχίστηκε κανονικά, με την αναμέτρηση να ολοκληρώνεται τελικά ισόπαλη 1-1.