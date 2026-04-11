Η κούραση και η απογοήτευση από την ήττα στο Τσάμπιονς Λιγκ με την Μπάγερν (1-2) ήταν εμφανέστατη. Έλειπε η φρεσκάδα από την ομάδα του Άλβαρο Αρμπελόα στην 31η αγωνιστική της Πριμέρα, με την Τζιρόνα να αποσπά για δεύτερη φορά φέτος ισοπαλία από τους «μερένγκες».

Η βολίδα του Βαλβέρδε (51’) δεν ήταν αρκετή για τους Μαδριλένους. Ο Λεμάρ με εξίσου ωραίο γκολ στο 62’ «έγραψε» την ισοφάριση για τους φιλοξενούμενους. Αξιοσημείωτο ότι αυτή ήταν η πρώτη εντός έδρας ισοπαλία για τη Ρεάλ με 13 νίκες υπέρ της και δύο ακόμα ήττες. Οι ευκαιρίες των Εμπαπέ και Βινίσιους δεν κατέληξαν σε γκολ.

Αυτό ήταν το τρίτο σερί επίσημο ματς χωρίς νίκη για την ομάδα του Αρμπελόα, με συνέπεια να μένει πλέον στο -6 από την Μπαρτσελόνα, με ματς περισσότερο. Η Τζιρόνα απέσπασε νέο 1-1 από τη «βασίλισσα», όπως και στον 1ο γύρο. Μένει με 38 βαθμούς στο σίγουρο κέντρο της βαθμολογίας στην Ισπανία.

