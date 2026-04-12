Η ορεινή μορφολογία της Ελλάδας καθιστά τις μεγάλες οδικές ευθείες σπάνιο φαινόμενο. Ωστόσο, υπάρχουν τρεις ιδιαίτερα εκτεταμένες ευθείες που ξεχωρίζουν στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της χώρας.

Η μεγαλύτερη ευθεία στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας εντοπίζεται στο ύψος της Θήβας και έχει μήκος περίπου 16 χιλιομέτρων. Η οδήγηση στο σημείο αυτό είναι σχετικά άνετη και ασφαλής, καθώς πρόκειται για τμήμα ενός από τους πιο κεντρικούς οδικούς άξονες της Ελλάδας.

Η Τροχαία πραγματοποιεί συχνούς ελέγχους στην περιοχή, καθώς πολλοί οδηγοί, βλέποντας τη μεγάλη ευθεία, τείνουν να αυξάνουν την ταχύτητά τους, υπερβαίνοντας τα επιτρεπόμενα όρια.

Η δεύτερη σε μήκος ευθεία δεν βρίσκεται σε κεντρικό αυτοκινητόδρομο, αλλά στον περιαστικό ιστό των Τρικάλων. Συνδέει την πόλη με την Καλαμπάκα και εκτείνεται σε 13,7 χιλιόμετρα. Σύμφωνα με διαδικτυακές αναφορές, αν υπολογιστούν και οι ελάχιστες καμπές της χάραξης, το συνολικό μήκος μπορεί να φτάσει έως και τα 18 χιλιόμετρα.

Η τρίτη μεγαλύτερη ευθεία της χώρας καταγράφεται στην Κομοτηνή. Έχει μήκος περίπου 10 χιλιομέτρων και βρίσκεται στην κατεύθυνση προς την Αλεξανδρούπολη, επί της Εγνατίας Οδού.