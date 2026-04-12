Ένα απρόοπτο περιστατικό στην Εύβοια σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της ιεράς ακολουθίας του Αγίου Φωτός, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Κριεζών. Ο ιερέας, τη στιγμή που έβγαινε από το ιερό για να μοιράσει το Άγιο Φως στους πιστούς, βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα αναπάντεχο γεγονός.

Οι πιστοί, γεμάτοι ανυπομονησία να ανάψουν πρώτοι τη λαμπάδα τους, πλησίασαν βιαστικά τον ιερέα. Μέσα στη φασαρία και τον συνωστισμό, το κερί που κρατούσε εκείνος έσβησε, προκαλώντας στιγμιαία αμηχανία.

Για λίγα δευτερόλεπτα επικράτησε σιωπή, καθώς όλοι περίμεναν να λάβουν το Άγιο Φως. Ο ιερέας, ωστόσο, διατήρησε την ψυχραιμία του, επέστρεψε στο ιερό, άναψε ξανά το κερί και συνέχισε κανονικά τη διαδικασία του μοιράσματος.

Όταν συνέβη το περιστατικό, μέσα στην εκκλησία ακούστηκε το χαρακτηριστικό «ωωωωω!» από τους πιστούς. Αν και αρχικά επικράτησε απογοήτευση, σύντομα η ατμόσφαιρα γέμισε γέλια και κατανόηση, μετατρέποντας τη μικρή αναστάτωση σε μια ανθρώπινη και γεμάτη χιούμορ στιγμή.

Το απρόοπτο δεν κατάφερε να μειώσει το πνεύμα της Ανάστασης. Αντίθετα, ενίσχυσε το μήνυμα του φωτός και της χαράς που συνοδεύει τη μεγάλη αυτή γιορτή της Ορθοδοξίας.

