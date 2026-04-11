Το Άγιο Φως έφτασε στην Αθήνα και μεταφέρθηκε από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στο Μετόχι του Παναγίου Τάφου, στην Πλάκα, από τον έξαρχο του Παναγίου Τάφου, αρχιμανδρίτη Ιερώνυμο.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, το ιερό φως θα μεταλαμπαδευτεί σε όλες τις ενορίες της επικράτειας, τόσο μέσω ειδικών πτήσεων όσο και οδικώς, ώστε να φτάσει εγκαίρως σε κάθε περιοχή της χώρας.

Με τιμές αρχηγού κράτους έφτασε στην Αθήνα το Άγιο Φως

Το Άγιο Φως, το οποίο στις 7.30μμ έφθασε με κυβερνητικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, με πτήση από τα Ιεροσόλυμα και η υποδοχή του έγινε με τιμές αρχηγού κράτους, όπως κάθε χρόνο.

Το Άγιο Φως υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, άγημα των ενόπλων δυνάμεων το οποίο απέδωσε τιμές, ενώ στην υποδοχή παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων η φιλαρμονική μπάντα Μαρκοπούλου η οποία παιάνισε τον εθνικό ύμνο, το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, ο σύλλογος Ποντίων Λαυρίου με την εικόνα της Αναστάσεως, ο σύλλογος Μικρασιατών Ραφήνας, κ.α.

Επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας ήταν ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος, o οποίος δήλωσε ότι ήταν μία πολύ δύσκολη προσπάθεια, λόγω των συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί στη Μ. Ανατολή.

Με προγραμματισμένες αλλά και έκτακτες, ειδικές πτήσεις της AEGEAN και της Olympic Air θα ταξιδέψει για ακόμη μια χρονιά το Άγιο Φως από την Αθήνα στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας.

Οι ελληνικές αεροπορικές εταιρειές έχουν προγραμματίσει έκτακτες πτήσεις σε 18 προορισμούς της ελληνικής επικράτειας, προκειμένουν να φθάσει το Άγιο Φως στους πιστούς.

Για λόγους ασφαλείας, στην ελληνική αποστολή συμμετέχουν τρία άτομα. Συγκεκριμένα το Άγιο Φως θα μεταφέρουν στην Αθήνα ο επικεφαλής της αποστολής και εκπρόσωπος της κυβέρνησης υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για θέματα Απόδημου Ελληνισμού Γιάννης Λοβέρδος, ο Έξαρχος του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα και εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου.