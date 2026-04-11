Το παραδοσιακό έθιμο με τα κιούπια αναβίωσε και φέτος το Μεγάλο Σάββατο στον Αλμυροπόταμο Ευβοίας, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό και δυναμικό θέαμα σε κατοίκους και επισκέπτες.

Στις 12:00 το μεσημέρι, όπως κάθε χρόνο, η παραλία του χωριού γέμισε κόσμο που συγκεντρώθηκε για να παρακολουθήσει από κοντά τη μοναδική αυτή τοπική παράδοση, η οποία σηματοδοτεί την κορύφωση των εκδηλώσεων της Μεγάλης Εβδομάδας.

Με εκκωφαντικό θόρυβο, τα κιούπια έσπασαν στον Αλμυροπόταμο, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα έντασης, ενθουσιασμού και προσμονής για την Ανάσταση. Ο ήχος των πήλινων αγγείων που θρυμματίζονται αντήχησε σε όλη την περιοχή, ενώ το φυσικό τοπίο και η θέα προς τη θάλασσα ενίσχυσαν τη μαγεία της στιγμής.

Το έθιμο ολοκληρώθηκε μέσα σε έντονα συναισθήματα και δυνατές εικόνες, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια χρονιά τη βαθιά σύνδεση της τοπικής κοινωνίας με τις παραδόσεις της Μεγάλης Εβδομάδας.