Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο τη νύχτα του Μεγάλου Σαββάτου, όταν τμήμα της οροφής κατέρρευσε σε δύο σημεία μέσα σε θάλαμο ασθενών της Ψυχιατρικής Κλινικής.

Όπως αναφέρουν οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου σε ανακοίνωσή τους, «μόνο από τύχη δεν τραυματίσθηκαν νοσηλευόμενοι ασθενείς», γεγονός που -όπως επισημαίνουν- επιβεβαιώνει τις επανειλημμένες καταγγελίες τους για τα σοβαρά κτιριακά προβλήματα του ιδρύματος.

Στην ίδια ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι «πτώσεις τμημάτων της οροφής είχαμε σε έξι διαφορετικούς χώρους στο Θριάσιο νοσοκομείο το προηγούμενο διάστημα, χωρίς να έχει δοθεί ουσιαστική λύση». Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν πως η κατάσταση αυτή παραμένει άλυτη παρά τις συνεχείς επισημάνσεις τους προς τη διοίκηση και το αρμόδιο υπουργείο.

Παράλληλα, τονίζουν ότι εξακολουθεί να υπάρχει επικίνδυνη υποστελέχωση στην τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου, καθώς «είναι καλυμμένες μόνο οι μισές οργανικές θέσεις τεχνικού προσωπικού όλων των ειδικοτήτων». Σύμφωνα με το Σωματείο, απαιτείται άμεση λήψη μέτρων για την αποκατάσταση των υποδομών και την ενίσχυση της τεχνικής υπηρεσίας.

Οι εργαζόμενοι ζητούν «ουσιαστική ενίσχυση της τεχνικής υπηρεσίας με μονιμοποίηση των συμβασιούχων και κάλυψη όλων των κενών με μόνιμο προσωπικό», προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια ασθενών και προσωπικού στο νοσοκομείο.