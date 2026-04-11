Ο αριθμός των νεκρών από τις ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο έχει πλέον ξεπεράσει τους 2.000, σύμφωνα με ανακοίνωση του λιβανέζικου υπουργείου Υγείας.

Όπως αναφέρει το υπουργείο, μεταξύ των 2.020 θυμάτων περιλαμβάνονται 165 παιδιά, 248 γυναίκες και 85 εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας. Περίπου 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μόνο το τελευταίο 24ωρο.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, άλλοι 6.436 άνθρωποι τραυματίστηκαν στη διάρκεια της συνεχιζόμενης σύγκρουσης ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ. Η υποστηριζόμενη από το Ιράν λιβανέζικη παραστρατιωτική οργάνωση εκτόξευσε πυραύλους εναντίον του Ισραήλ στις 2 Μαρτίου, σε αντίποινα για τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν.

Παρότι στο Ιράν ισχύει προσωρινή εκεχειρία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ δηλώνουν ότι η συμφωνία αυτή δεν αφορά τον Λίβανο, ενώ η Τεχεράνη υποστηρίζει πως ισχύει και για τη λιβανέζικη επικράτεια.