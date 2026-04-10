Ο Λίβανος και το Ισραήλ πραγματοποίησαν την πρώτη τους επίσημη επαφή μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας μεταξύ των πρεσβευτών τους στην Ουάσινγκτον σύμφωνα με ανακοίνωση της προεδρίας του Λιβάνου. Στην επικοινωνία, που έγινε την Παρασκευή, συμμετείχε και ο Αμερικανός πρέσβης στον Λίβανο.

Η ανακοίνωση αναφέρει ότι η τηλεφωνική συνομιλία εντάσσεται στις διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη εκεχειρίας και την έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών. Η πρωτοβουλία αυτή θεωρείται σημαντικό βήμα προς την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

Η προεδρία του Λιβάνου γνωστοποίησε επίσης ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν την πρώτη τους συνάντηση την Τρίτη, στο υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Η συνάντηση αυτή θα διεξαχθεί υπό αμερικανική διαμεσολάβηση, στο πλαίσιο των προσπαθειών της Ουάσιγκτον να ενισχύσει τον διάλογο.

Διαπραγματεύσεις και στόχοι

Ο πρώτος γύρος συζητήσεων αναμένεται να επικεντρωθεί στη διαμόρφωση συμφωνίας για τους όρους και την ατζέντα των άμεσων διαπραγματεύσεων. Σύμφωνα με το Ισραήλ, οι συνομιλίες θα έχουν ως στόχο τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και τη διαμόρφωση «ειρηνικών σχέσεων» μεταξύ των δύο χωρών.

Ένα από τα πιο πιεστικά ζητήματα είναι η απαίτηση του Λιβάνου να υπάρξει εκεχειρία πριν από την έναρξη των συνομιλιών. Λιβανέζοι αξιωματούχοι έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν προτίθενται να διαπραγματευτούν «υπό πυρά», ενώ το Ισραήλ έχει απορρίψει την πρόταση για εκεχειρία με τη στηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ ως προϋπόθεση για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων.