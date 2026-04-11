Η Ρεάλ έμεινε στο 1-1 απέναντι στη Τζιρόνα στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», αποτέλεσμα που την αφήνει στο -6 από την κορυφή και με παιχνίδι περισσότερο σε σχέση με την Μπαρτσελόνα. Μετά το τέλος του αγώνα, ο Άλβαρο Αρμπελόα εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια για τη διαιτησία, εστιάζοντας στη φάση όπου δεν δόθηκε πέναλτι στον Κιλιάν Εμπαπέ στα τελευταία λεπτά, ενώ έστειλε και μήνυμα ενόψει της ρεβάνς με την Μπάγερν.

Η τελευταία εβδομάδα αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη για τους Μαδριλένους, καθώς σε τρεις αναμετρήσεις δεν κατάφεραν να πανηγυρίσουν ούτε μία νίκη, γεγονός που τους έχει φέρει σε δύσκολη θέση τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στην Ευρώπη.

Στο Champions League γνώρισαν την ήττα με 2-1 από την Μπάγερν στο πρώτο παιχνίδι των προημιτελικών και πλέον χρειάζονται νίκη στη ρεβάνς της Τετάρτης (15/4) στο Μόναχο για να εξασφαλίσουν την πρόκριση. Στη La Liga, προηγήθηκε η εκτός έδρας ήττα με 2-1 από τη Μαγιόρκα, ενώ ακολούθησε η ισοπαλία με τη Τζιρόνα.

Αυτό το αποτέλεσμα μπορεί να αυξήσει τη διαφορά από την κορυφή στους εννέα βαθμούς, εφόσον η Μπαρτσελόνα νικήσει την Εσπανιόλ στο καταλανικό ντέρμπι, κάτι που θα δυσκολέψει σημαντικά την προσπάθεια της Ρεάλ για τον τίτλο. Ο Αρμπελόα αποχώρησε εκνευρισμένος, διαμαρτυρόμενος για τη φάση του Εμπαπέ.

«Είμαστε Ρεάλ και θα παλέψουμε μέχρι τέλους για το πρωτάθλημα. Το μαρκάρισμα πάνω στον Εμπαπέ ήταν καθαρό πέναλτι, εδώ και στο φεγγάρι. Έτσι έχουν όμως τα πράγματα, άλλη μία εβδομάδα που έχουμε τα ίδια.

🚨 Álvaro Arbeloa: “The foul on Mbappé is A CLEAR PENALTY. Here and on the MOON”. “But this is where we are. This is what it is. Another week of this. Same stuff as always”. “Why VAR did not enter?”. pic.twitter.com/5xvoqWeKIQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 10, 2026

Γιατί δεν παρενέβη το VAR; Το VAR παρεμβαίνει όταν θέλει και όταν δεν θέλει, κοιτάζει κάπου αλλού», τόνισε ο Αρμπελόα, για να δώσει στη συνέχεια σύνθημα νίκης ενόψει της δεύτερης τιτανομαχίας με την Μπάγερν με φόντο τα ημιτελικά του Champions League:

«Ο Βινίσιους και ο Εμπαπέ είναι δύο από τους τρεις κορυφαίους παίκτες στον κόσμο αυτή τη στιγμή, πώς μπορώ να ανησυχώ για αυτούς; Θα πάμε με αυτοπεποίθηση στο Μόναχο για να δώσουμε μάχη.

Η Τετάρτη θα είναι η βραδιά μας απέναντι στην Μπάγερν. Θα δώσουμε το 200% της ενέργειάς μας. Οι παίκτες μου αισθάνονται ότι μπορούν να κάνουν την ανατροπή», ξεκαθάρισε.