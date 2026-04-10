Όπως αποκαλύπτει το γαλλικό RMC Sport, η Ρεάλ Μαδρίτης έχει τον Ντιντιέ Ντεσάν ψηλά στη λίστα των προπονητικών της επιλογών, με τον 57χρόνο Γάλλο να αποχωρεί από τον πάγκο της εθνικής ομάδας μετά το Μουντιάλ 2026, ολοκληρώνοντας 14 χρόνια υπηρεσίας.

Παράλληλα, η επιλογή του αντικαταστάτη φαίνεται να έχει κλειδώσει στον Ζινεντίν Ζιντάν για τον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας.

Μετά την αποχώρηση του Κάρλο Αντσελότι τον Ιούνιο του 2025, η Ρεάλ δυσκολεύεται να επαναφέρει τη δόξα της, σε Ισπανία και Ευρώπη. Οπότε η επιλογή του προπονητή είναι καθοριστικής σημασίας.

🚨 INFO RMC SPORT – Didier Deschamps dans la short list du Real Madrid pour la saison prochaine.https://t.co/mL9uAeo9YJ@FabriceHawkins pic.twitter.com/A3yN9kMOsy — RMC Sport (@RMCsport) April 10, 2026

Η «Βασίλισσα» έχει συμπεριλάβει τον Ντεσάν σε ξεχωριστή θέση με τους υποψήφιους προπονητές που τσεκάρει, καθώς θεωρεί ότι πληρεί πολλά κριτήρια.