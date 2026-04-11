Η 11η Απριλίου δεν είναι απλώς μία μέρα για την ΑΕΚ. Είναι μία ημερομηνία ορόσημο, που έχει καταγραφεί με χρυσά γράμματα στην ιστορία της «Ένωσης». Η ομάδα του Ντούσαν Ίβκοβιτς, σαν σήμερα πριν από 26 χρόνια, νίκησε την Κίντερ Μπολόνια με 83-76 στον τελικό της Λωζάννης και κατέκτησε το Κύπελλο Σαπόρτα.

Πολλοί χαρακτήρισαν τον συγκεκριμένο αγώνα ως μία ρεβάνς. Αυτό γιατί οι «κιτρινόμαυροι», πριν δύο χρόνια με τον Γιάννη Ιωαννίδη στον πάγκο, είχαν ηττηθεί στον τελικό της Euroleague με 58-44 από την Κίντερ Μπολόνια στο Final Four της Βαρκελώνης.

Αυτή τη φορά, όμως, ήταν η ΑΕΚ που χαμογέλασε. Έπειτα από 32 χρόνια και μία εβδομάδα, από τον άθλο του 1968, η «Ένωση» πάτησε ξανά κορυφή σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Η διαδρομή μέχρι την κατάκτηση του τροπαίου

Η ΑΕΚ ξεκίνησε την πορεία της στο Κύπελλο Σαπόρτα, έχοντας ένα πλήρες ρόστερ, που αποτελούταν από ποιοτικούς και έμπειρους παίκτες. Παράλληλα, στο «τιμόνι» της ομάδας βρισκόταν μία ηγετική μορφή, ο Ντούσαν Ίβκοβιτς. Το ταξίδι ξεκίνησε από τον πρώτο όμιλο εκεί που κλήθηκε να αντιμετωπίσει τη Χάποελ Ιερουσαλήμ, τη βουλγάρικη Τσέρνο Μόρε, τη βελγική Σπίρου, τη Χόνκα από τη Φινλανδία και την Άβτοντορ από τη Ρωσία. Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν εύκολο έργο, αφού τερμάτισαν πρώτοι με ρεκόρ 9-1 και προκρίθηκαν στη νοκ-άουτ φάση.

Πρώτο εμπόδιο η ρώσικη Πολζέλα, όπου πέτυχε δύο εύκολες νίκες (51-86, 68-44). Επόμενη αντίπαλος, στη φάση των «16», η ισπανική Θεράμικα (η σημερινή Μπασκόνια). Η «Ένωση» επικράτησε τόσο εκτός (67-71) όσο και εντός έδρας (85-65) και προκρίθηκε στον επόμενο γύρο.

Στα προημιτελικά είχαμε ελληνικό «εμφύλιο» ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ηρακλή. Η «Ένωση» κέρδισε με 84-73 στην πρώτη αναμέτρηση και παρότι ο «Γηραιός» επικράτησε με 73-70 στη δεύτερη μεταξύ τους κόντρα, τελικά η ομάδα του Ντούντα πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά. Εκεί όπου βρήκε μπροστά της τη Ζαντάρ, η οποία νίκησε στην Κροατία με 75-70, αλλά οι «κιτρινόμαυροι» καθάρισαν στο δεύτερο παιχνίδι. Νίκη 82-67 και η πρόκριση είναι γεγονός.

Στον μεγάλο τελικό της Λωζάννης η ΑΕΚ πήρε «εκδίκηση» από την Κίντερ Μπολόνια, για το χαμένο τρόπαιο πριν δύο χρόνια στη Βαρκελώνη. Η ομάδα του Ντούσαν Ίβκοβιτς επικράτησε με 83-76, κατακτώντας τον δεύτερο ευρωπαϊκό τίτλο, πριν ακολουθήσει και το BCL το 2018. Πολυτιμότερος παίκτης του τελικού αναδείχθηκε ο Άντονι Μπούι.

ΑΕΚ (Ντούσαν Ίβκοβιτς): Χατζής 16, Κορωνιός 11, Μούουρσεπ 15, Μπούι 15, Κακιούζης 12, Τσακαλίδης 7, Ντικούδης 7, Χάνσελ, Ο’ Σάλιβαν

Κίντερ Μπολόνια (Ετόρε Μεσίνα): Ντανίλοβιτς 18, Άμπιο 17, Οικονόμου 16, Σκονοκίνι 9, Αντερσεν 2, Στομπέργκας 13, Φροζίνι

Θα επαναλάβει ανάλογο θρίαμβο και τη φετινή χρονιά;

Η σεζόν 2025/2026 βρίσκει την ΑΕΚ να συμμετέχει στο Basketball Champions League. Εκεί, που πραγματοποιεί εντυπωσιακή πορεία, αφού μέχρι στιγμής μετράει 12 νίκες και 2 ήττες. Μετά από 26 χρόνια έχει ακόμη μία ευκαιρία να προσθέσει στην τροπαιοθήκη της ακόμη έναν Ευρωπαϊκό Κύπελλο.

Την Τετάρτη του Πάσχα (15/4,19:30) αντιμετωπίζει τη Μπανταλόνα , σε μία αναμέτρηση που θα κρίνει ποια ομάδα θα πάρει το εισιτήριο για το Final Four. Αν η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα καταφέρει και αποκλείσει την οικοδέσποινα του Final Four, τότε ο δρόμος προς την κατάκτηση του τίτλου θα είναι… ανοικτός.

Κωνσταντίνος Κοντογεώργος