Τα Ευρωπαϊκά αεροδρόμια προειδοποιούν ότι οι ελλείψεις καυσίμων αεριωθουμένων ενδέχεται να επηρεάσουν σοβαρά την περίοδο των θερινών διακοπών, εάν οι ροές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ δεν αποκατασταθούν μέσα στις επόμενες τρεις εβδομάδες.

Σύμφωνα με επιστολή του Διεθνούς Συμβουλίου Αεροδρομίων (ACI) Ευρώπης προς τον Επίτροπο Μεταφορών της ΕΕ, Απόστολο Τζιτζικώστα, η Ένωση απέχει πλέον μόλις τρεις εβδομάδες από το ενδεχόμενο σοβαρών ελλείψεων καυσίμων.

Η προειδοποίηση αυτή εντείνει τις ανησυχίες για πιθανές ακυρώσεις πτήσεων και διακοπών, εφόσον συνεχιστεί ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν. Οι τιμές του πετρελαίου έχουν εκτοξευθεί από τις αρχές Μαρτίου, μετά το ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν, ως αντίποινα, πλήττοντας μια από τις σημαντικότερες ναυτιλιακές οδούς του κόσμου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα κατάπαυση του πυρός, ωστόσο η τιμή του πετρελαίου Brent παρέμεινε την Παρασκευή κοντά στα 96 δολάρια ανά βαρέλι. Πριν από την έναρξη του πολέμου, το πετρέλαιο διαπραγματευόταν γύρω στα 72 δολάρια.

«Εάν η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ δεν ξαναρχίσει με οποιονδήποτε σημαντικό και σταθερό τρόπο εντός των επόμενων τριών εβδομάδων, η συστημική έλλειψη καυσίμων αεριωθουμένων πρόκειται να γίνει πραγματικότητα για την ΕΕ», αναφέρει χαρακτηριστικά η επιστολή του ACI.

Η εξάρτηση της Ευρώπης από τον Κόλπο

Ο Michael O’Leary, διευθύνων σύμβουλος της Ryanair, τόνισε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η πιο ευάλωτη χώρα της Ευρώπης σε πιθανές ελλείψεις καυσίμων, λόγω της εξάρτησής του από το Κουβέιτ.

Σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακών δεδομένων Vortexa, το τελευταίο φορτίο ευρωπαϊκού καυσίμου αεριωθουμένων που πέρασε από τα Στενά του Ορμούζ πριν από την έναρξη του πολέμου αναμένεται να φτάσει στην Κοπεγχάγη αύριο, μετά από μερική παράδοση στο Ρότερνταμ.

Η Ευρώπη προμηθεύεται πάνω από το 60% των καυσίμων αεριωθουμένων της από τα διυλιστήρια του Κόλπου, ενώ περισσότερο από το 40% αυτών μεταφέρεται μέσω των Στενών του Ορμούζ. Ο έλεγχος του Ιράν στο ζωτικό αυτό πέρασμα έχει αναγκάσει τους Ευρωπαίους αγοραστές να ανταγωνιστούν τις ασιατικές αγορές για νέα φορτία, καθώς οι προμήθειες από τον Κόλπο μειώνονται δραματικά.

Το ACI προειδοποίησε για «αυξανόμενες ανησυχίες της βιομηχανίας αεροδρομίων σχετικά με τη διαθεσιμότητα καυσίμων», καλώντας την ΕΕ να προχωρήσει σε προληπτική παρακολούθηση και δράση. Οι προμήθειες, όπως σημειώνεται, πλήττονται περαιτέρω από «τον αντίκτυπο της στρατιωτικής δραστηριότητας στη ζήτηση».

Τα προβλήματα αναμένεται να κορυφωθούν στην έναρξη της θερινής περιόδου, «όταν τα αεροπορικά ταξίδια ενεργοποιούν ολόκληρο το τουριστικό οικοσύστημα στο οποίο βασίζονται πολλές οικονομίες», σημειώνει το ACI, σύμφωνα με τους Financial Times.

Επίσης, ο Willie Walsh, γενικός διευθυντής της Iata, επεσήμανε ότι ακόμη και αν τα Στενά του Ορμούζ ανοίξουν άμεσα, «θα χρειαστούν μήνες για να επανέλθει η προσφορά στα κανονικά επίπεδα, λόγω της διαταραχής στη διυλιστική ικανότητα της Μέσης Ανατολής».

Τέλος, πριν από την κρίση, η Iata είχε εκτιμήσει ότι η επιβατική κίνηση θα αυξανόταν κατά 4,9% ετησίως έως το 2026.