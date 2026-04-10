Η FIFA έκανε γνωστή (9/4) τη λίστα με τους επιλεγμένους διαιτητές-χωρίς την παρουσία Ελλήνων- για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, που θα διεξαχθεί στον Καναδά, το Μεξικό και τις ΗΠΑ, από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου. Ανάμεσα στους 52 διαιτητές έξι είναι γυναίκες.

Συνολικά 52 διαιτητές, 88 βοηθοί διαιτητές και 30 διαιτητές VAR από όλες τις έξι συνομοσπονδίες επιλέχθηκαν για τους 104 αγώνες στις τρεις χώρες υποδοχής.

«Οι επιλεγμένοι διαιτητές αγώνων είναι οι καλύτεροι στον κόσμο. Ήταν μέρος μιας ευρύτερης ομάδας διαιτητών που εντοπίστηκε και παρακολουθήθηκε τα τελευταία τρία χρόνια.

Έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια και έχουν διαιτητεύσει σε τουρνουά της FIFA. Επιπλέον, οι επιδόσεις τους σε εγχώριους και διεθνείς αγώνες αξιολογούνταν τακτικά.