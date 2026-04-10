Στο επίκεντρο της «A Bola» βρέθηκαν οι Ιωαννίδης και Βαγιαννίδης, οι οποίοι βαθμολογήθηκαν για τη μέχρι τώρα παρουσία τους στη Σπόρτιγνκ Λισαβόνας.

Η Σπόρτινγκ επένδυσε αρκετά για τον Βαγιαννίδη, αλλά ο πρώην δεξιός μπακ του Παναθηναϊκού δεν έχει ανταποκριθεί πλήρως στις προσδοκίες, σύμφωνα με την A Bola. Σε 25 παιχνίδια μετρά έξι ασίστ και μόλις πέντε φορές ήταν βασικός φέτος, χάνοντας τη θέση του στον Ιβάν Φρεσνέδα.

Από την άλλη, ο Φώτης Ιωαννίδης έχει ταλαιπωρηθεί πολύ από τους τραυματισμούς τη φετινή σεζόν. Χαρακτηριστικό είναι ότι μέσα στο 2026 έχει καταφέρει να αγωνιστεί μόλις τρεις φορές, αλλά συνολικά με τη φανέλα της Σπόρτινγκ μετράει έξι γκολ και τρεις ασίστ.

Η Α Bola, τονίζει ότι όταν αγωνίζεται, ο διεθνής επιθετικός αποδεικνύεται «αποτελεσματικός και χρήσιμος», και ότι ο Ρούι Μπόρζες έχει υψηλές προσδοκίες για εκείνον.