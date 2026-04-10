Γιουβέντους και Λουτσιάνο Σπαλέτι θα συνεχίσουν μαζί έως το 2028.

Από τον Οκτώβριο που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία, ο έμπειρος Ιταλός κόουτς έχει μεταμορφώσει την εικόνα των «μπιανκονέρι», προσδίδοντας ισορροπία και μεγαλύτερη αγωνιστική συνέπεια στην ομάδα.

Τη φετινή σεζόν η «Γηριά Κυρία» βρίσκεται στη 5η θέση της βαθμολογία της Serie A, ένα βαθμό πίσω από την τέταρτη θέση που οδηγεί στο Champions League.

‘Ολα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα, η συνεργασία των δύο να συνεχιστεί μέχρι το 2028.

Ο Νταμιέν Κομόλι , Διευθύνων Σύμβουλος της Γιουβέντους αμέσως μετά την επίσημη ανακοίνωση τόνισε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που επεκτείναμε το συμβόλαιο του Λουτσιάνο για δύο ακόμη σεζόν».