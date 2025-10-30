Η Γιουβέντους φαίνεται έτοιμη να γυρίσει σελίδα, καθώς όλα δείχνουν πως ο Λουτσιάνο Σπαλέτι θα είναι ο νέος προπονητής της ομάδας, με την επίσημη επιβεβαίωση να αναμένεται άμεσα.

Μετά τη λύση της συνεργασίας με τον Ίγκορ Τούντορ, έπειτα από μια μακρά περίοδο αποτυχημένων αποτελεσμάτων, οι άνθρωποι του συλλόγου στράφηκαν σε μια σίγουρη και έμπειρη επιλογή. Ο 66χρονος Σπαλέτι, ο άνθρωπος που οδήγησε τη Νάπολι στην κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2023, έχει συμφωνήσει να αναλάβει τα ηνία της «Γηραιάς Κυρίας» έως το 2027.

Πριν καν παρουσιαστεί, ωστόσο, ο Ιταλός τεχνικός βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο της συζήτησης για ένα παράδοξο ζήτημα: το τατουάζ της Νάπολι που κοσμεί το αριστερό του χέρι. Μετά το ιστορικό Scudetto, είχε χαράξει το σήμα της πρώην ομάδας του και τον αριθμό «3», προς τιμήν των πρωταθλημάτων της. Η κίνησή του τότε θεωρήθηκε ένδειξη σεβασμού και αγάπης, αλλά σήμερα προκαλεί έντονες αντιδράσεις στους οπαδούς της Γιουβέντους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ☆☆☆Valentino Russo Tattoo☆☆☆ (@valentinorussotattoo)

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν λείπουν οι επικριτικές φωνές, με πολλούς να εκφράζουν αμφιβολίες για το κατά πόσο ο Σπαλέτι μπορεί να συνδεθεί συναισθηματικά με τη «Γιούβε». Παρ’ όλα αυτά, η διοίκηση παραμένει σταθερή στην απόφασή της, εκτιμώντας πως ο έμπειρος τεχνικός είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να επαναφέρει τον σύλλογο στις επιτυχίες και στην κορυφή του ιταλικού ποδοσφαίρου.