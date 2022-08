Μία απίθανη συλλογή από φανέλες διατηρεί στο σπίτι του ο Λουτσιάνο Σπαλέτι. Ο προπονητής της Νάπολι ξεκίνησε να μαζεύει εμφανίσεις από την εποχή που ακόμη ήταν ποδοσφαιριστής και στη συλλογή του δεσπόζουν κάποια από τα κορυφαία ονόματα του αθλήματος.

Μαραντόνα, Ρονάλντο, Μπατιστούτα, Τότι είναι μερικά μόνο τα ονόματα που κοσμούν τη συλλογή του 63χρονου τεχνικού με τις φανέλες τους, ωστόσο υπάρχουν και αρκετές από ποδοσφαιριστές που έχουν αγωνιστεί στα ελληνική γήπεδα και συγκεκριμένα στον Ολυμπιακό.

Ο Ιταλός κόουτς έχει φανέλα του Ριβάλντο από την εποχή που ο Βραζιλιάνος σταρ έπαιζε στους Πειραιώτες αλλά και του Νέρι Καστίγιο και του Θανάση Κωστούλα!

Δείτε το βίντεο:

Luciano Spalletti’s shirt collection is incredible!

He even has his own Totti match worn collection as well 😍pic.twitter.com/5ojBm8cXxS

— Classic Football Shirts (@classicshirts) August 17, 2022