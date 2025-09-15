Ρουί Βιτόρια από την τεχνική ηγεσία έβαλε τον ΠΑΕ να κατακλύζονται από προτάσεις ατζέντηδων. Η αποχώρηση τουαπό την τεχνική ηγεσία έβαλε τον Παναθηναϊκό σε φάση άμεσης αναζήτησης διαδόχου, με τα γραφεία τηςνα κατακλύζονται από προτάσεις ατζέντηδων.

Στο τραπέζι έχουν πέσει ονόματα μεγάλου κύρους, όπως των Λουτσιάνο Σπαλέτι, Τιάγκο Μότα, Νούνο Εσπίριτο Σάντος, Σέρζιο Κονσεϊσάο και Ρότζερ Σμιντ. Παράλληλα, κύκλοι κοντά στον Γιάννη Αλαφούζο προωθούν την επιλογή του Γιώργου Δώνη, ο οποίος όμως δεσμεύεται με συμβόλαιο στην Αλ Καλίτζ και έχει ρήτρα αποδέσμευσης περίπου 2 εκατ. ευρώ.

Ισχυρή υποψηφιότητα παρουσιάζει και ο Ερόλ Μπουλούτ. Ο 50χρονος τεχνικός, με αξιόλογη πορεία σε Αλάνιασπορ, Φενέρμπαχτσε, Γκαζιαντέπ και τελευταία στην Κάρντιφ, γνωρίζει σε βάθος το ελληνικό ποδόσφαιρο από το πέρασμά του ως παίκτης σε Πανιώνιο, Ολυμπιακό και ΟΦΗ. Επιπλέον, διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με τους Μπακασέτα, Σιώπη και Τζαβέλλα, τους οποίους είχε παίκτες στην Τουρκία, ενώ θεωρείται προπονητής που δεν θα χρειαστεί περίοδο προσαρμογής.

Η διοίκηση έχει ξεκαθαρίσει το προφίλ που αναζητά: προπονητή ικανό να αξιοποιήσει το έμψυχο δυναμικό και τα ταλέντα της ακαδημίας. Ως τότε, εξετάζεται λύση υπηρεσιακού κόουτς. Δεν έχει αποφασιστεί αν ο τεχνικός της Κ19, Δημήτρης Κοροπούλης, θα καθοδηγήσει την ομάδα στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, ή αν θα ανατεθεί η ευθύνη σε άλλον, με το όνομα του Χρήστου Κόντη να ακούγεται έντονα τόσο για το ματς Κυπέλλου με την Athens Kallithea όσο και για το «αιώνιο» ντέρμπι.