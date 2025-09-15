Όμορφα τα μεγάλα λόγια και οι δηλώσεις για τίτλους και πρωταθλήματα, αλλά ο καθρέφτης είναι πάντα το γήπεδο. Εκεί φαίνεται ποιος μπορεί να στηρίξει όσα υπόσχεται στον κόσμο. Και η πραγματικότητα για τον Παναθηναϊκό είναι αμείλικτη. Με εμφανίσεις σαν αυτές κόντρα σε Λεβαδειακό και Κηφισιά, οι «πράσινοι» στο φινάλε της χρονιάς δεν θα γευτούν ούτε… γουλιά καφέ, πόσο μάλλον κούπα.

Ο Ρουί Βιτόρια πήρε την ευθύνη για την παταγώδη αποτυχία στον Βόλο και είναι ξεκάθαρα ο πρώτος που πρέπει να “λογοδοτήσει”. Η ομάδα του παρουσιάστηκε άχρωμη, χωρίς επιτυχημένο εναλλακτικό πλάνο και – σε πολλά σημεία – πραγματικά προβληματική μέσα στο γήπεδο.

Καμία δικαιολογία δεν στέκει. Ειδικά όταν έχει προηγηθεί η γκέλα της πρεμιέρας και οι χαμένοι βαθμοί με τον Λεβαδειακό στη Λεωφόρο. Αντί να μάθουν, οι «πράσινοι» απέδειξαν απέναντι στην Κηφισιά πως παραμένουν… κακοί μαθητές.

Ο τρομερός Τεττέη, ναι αυτός που δεν… ήθελε ο Παναθηναϊκός, διέλυσε την ακριβοπληρωμένη άμυνα του «τριφυλλιού», ενώ τα «αστέρια» των «πράσινων» έμοιαζαν να πιστεύουν ότι θα κερδίσουν μόνο με το βάρος της φανέλας.

Αυτή δεν είναι νοοτροπία ομάδας που κυνηγά πρωτάθλημα. Είναι μια κατάσταση “αρρωστημένη” που πρέπει να θεραπεύσει ο Βιτόρια άμεσα. Είτε ο διάδοχός του…

Το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό παίρνει πλέον χαρακτήρα “τελικού” και κάποιες θέσεις στο Κορωπί έχουν ήδη γίνει… ηλεκτρικές. Γιατί ο Βιτόρια, ο Παπαδημητρίου και ο Τζαβέλλας μάλλον δεν θα πρέπει να αισθάνονται… άνετα. Το ίδιο βέβαια και ο ιδιοκτήτης της ομάδας, ο Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος βλέπει και πάλι ένα αγωνιστικό αδιέξοδο. Εξαιτίας και των δικών του λαθών.

Όχι, η λύση δεν είναι να αλλάζει ο Παναθηναϊκός συνεχώς προπονητές. Αυτή είναι η απόδειξη της αποτυχίας. Σε σχεδιασμό και σε ποδοσφαιρικό όραμα. Αλλά οι κακές επιλογές, φέρνουν και κακές αποφάσεις. Και αυτός είναι ένας κύκλος που μοιάζει ανοιχτός εδώ και χρόνια. Όσο το κεφάλι, δηλαδή ο Γιάννης Αλαφούζος, παραμένει “κολλημένο” σε αυτό τον… βάλτο λαθών, τόσο ο Παναθηναϊκός θα αναζητά στο σκοτάδι μια αχτίδα ελπίδας.