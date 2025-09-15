Οι εξελίξεις στο «στρατόπεδο» του Παναθηναϊκού, είναι ραγδαίες.

Η ήττα από την Κηφισιά με σκορ 3-2, το βράδυ της Κυριακής (14/09), έχει προκαλέσει αναβρασμό στο «Τριφύλλι»!

Μετά την απόλυση του Ρουί Βιτόρια, η Θύρα 13 πήρε θέση για τα γεγονότα των τελευταίων ωρών.

Μέσω ανάρτησης στα social media, οι οργανωμένοι φίλαθλοι της ομάδας, πέταξαν το… γάντι στον Γιάννη Παπαδημητρίου!

Αυτοί, δείχνουν ως υπαίτιο της κατάστασης, τον τεχνικό διευθυντή των «πρασίνων», ο οποίος αποτελεί… persona non grata στις τάξεις των φιλάθλων.

Η τοποθέτηση της Θύρας 13

«Παπαδημήτριου ανίκανε και στημένε παραιτήσου. Τράβα στην Λιβαδειά. Είσαι ανεπιθύμητος!!!», αναγράφει η σχετική λεζάντα.

