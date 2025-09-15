Μετά τη λύση της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Ρουί Βιτόρια, οι πράσινοι βρίσκονται σε αναζήτηση προπονητή. Ήδη είναι αρκετές οι περιπτώσεις τόσο Ελλήνων, όσο και ξένων τεχνικών που έχουν προταθεί στο Τριφύλλι, ωστόσο το όνομα του Γιώργου Δώνη είναι αυτό που απασχολεί έντονα τη διοίκηση του Παναθηναϊκού.

Ο έμπειρος τεχνικός δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Αλ Καλίτζ και η ρήτρα που έχει είναι αρκετά υψηλή, ωστόσο το οικονομικό δεν είναι το εμπόδιο στην περίπτωση του.

Τα ονόματα του Κίκε Σάντσεθ Φλόρες και του Ουρς Φίσερ έχουν επίσης απασχολήσει τους Πράσινους, ωστόσο ακόμα δεν έχει παρθεί απόφαση και οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού θέλουν να εξετάσουν με προσοχή το θέμα του προπονητή, προτού καταλήξουν στον εκλεκτό.