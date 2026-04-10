Τα πασχαλινά έθιμα της Αιτωλοακαρνανίας αποτελούν ζωντανό κομμάτι της τοπικής παράδοσης, προσφέροντας σε κατοίκους και επισκέπτες μια μοναδική εμπειρία βαθιάς κατάνυξης που συνδυάζει ιστορία, θρησκευτικό συναίσθημα και φυσική ομορφιά.

Από το συγκινητικό τελετουργικό στο Ενετικό Λιμάνι της Ναυπάκτου τη Μεγάλη Παρασκευή, μέχρι τον εκρηκτικό χαλκουνοπόλεμο στο Αγρίνιο, το έθιμο «Στα εικονίσματα του Αη Θανάση» στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου και το «Γαϊτανάκι» στην Ανάληψη του Θέρμου, οι παραδόσεις αυτές αναβιώνουν με λαμπρότητα και συμμετοχή πλήθους κόσμου.

Η κατάνυξη της Μεγάλης Παρασκευής στη Ναύπακτο

Η Ναύπακτος έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε έναν ιδιαίτερα δημοφιλή προορισμό για το Πάσχα. Το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, το Ενετικό Λιμάνι μεταμορφώνεται σε σκηνικό ανεπανάληπτης ομορφιάς. Οι αναμμένες δάδες στις πολεμίστρες και ο φλεγόμενος σταυρός στην είσοδο δημιουργούν ατμόσφαιρα συγκίνησης, όπου η παράδοση συναντά το Θείο Δράμα.

Οι επιτάφιοι από τον μητροπολιτικό ναό του Αγίου Δημητρίου και τον ναό της Αγίας Παρασκευής συναντώνται και πορεύονται ενωμένοι προς το λιμάνι. Τα φώτα σβήνουν, επικρατεί σιωπή, ενώ οι πένθιμοι ήχοι των καμπάνων συνοδεύονται από την «Παπαχαραλάμπειο» δημοτική φιλαρμονική Ναυπάκτου.

Πριν από την άφιξη της πομπής, η μικτή χορωδία Ναυπάκτου παρουσιάζει το λαϊκό ορατόριο «Ύμνοι Αγγέλων σε Ρυθμούς Ανθρώπων» του Σταύρου Κουγιουμτζή, σε στίχους Ντίνου Χριστιανόπουλου, και αποδίδει τα Εγκώμια υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Ελένης Παπαδοπούλου – Αραβαντινού. Φέτος συμμετέχουν ο τενόρος Αντώνης Κορωναίος, οι μουσικοί Ηλίας Καλούδης και Γιώργος Κονής, καθώς και η παιδική – νεανική χορωδία Ναυπάκτου, ενώ η ηθοποιός Φιλαρέτη Κομνηνού απαγγέλλει αποσπάσματα.

Με την άφιξη της πομπής, τελείται κοινή δέηση από τον μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεο. Η βραδιά κορυφώνεται με δεκάδες πυροτεχνήματα που φωτίζουν τον ουρανό, προαναγγέλλοντας το μήνυμα της Ανάστασης. Το έθιμο καθιερώθηκε τη δεκαετία του 1950, όταν οι ψαράδες τοποθετούσαν δάδες στις πολεμίστρες, και με τα χρόνια αγκαλιάστηκε από την τοπική κοινωνία και τον Δήμο Ναυπακτίας.

Ο εκρηκτικός χαλκουνοπόλεμος στο Αγρίνιο

Την ίδια ώρα, στο Αγρίνιο αναβιώνει το εντυπωσιακό έθιμο του χαλκουνοπολέμου. Μετά την περιφορά των Επιταφίων, οι «χαλκουνάδες» συγκεντρώνονται στην πλατεία Δημοκρατίας για να ανάψουν τα αυτοσχέδια εκρηκτικά χαλκούνια, προσφέροντας ένα φαντασμαγορικό θέαμα.

Η προετοιμασία ξεκινά εβδομάδες πριν, καθώς τα χαλκούνια –κύλινδροι γεμάτοι μπαρούτι με φυτίλι– απαιτούν προσεκτική κατασκευή και δοκιμή. Η παράδοση αυτή χρονολογείται από την Τουρκοκρατία, όταν οι Αγρινιώτες τα χρησιμοποιούσαν για να τρομάξουν τους Τούρκους, συνεχίζοντας το έθιμο και μετά την απελευθέρωση.

Το έθιμο του Αη Θανάση στο Ευηνοχώρι

Στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, την Κυριακή του Πάσχα, αναβιώνει το έθιμο «Στα εικονίσματα του Αη Θανάση». Μετά τη λειτουργία της Αγάπης στον Άγιο Αθανάσιο, πραγματοποιείται λιτανεία με όλες τις εικόνες του Αγίου.

Η παράδοση αυτή ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 1880, όταν επιδημία τύφου έπληξε την περιοχή. Οι κάτοικοι προσευχήθηκαν για τη σωτηρία τους, κρατώντας τις εικόνες του Αγίου Αθανασίου, και από τότε το έθιμο τηρείται κάθε χρόνο.

Το «Γαϊτανάκι» στην Ανάληψη του Θέρμου

Τη Δευτέρα του Πάσχα, στην πλατεία της Ανάληψης του Δήμου Θέρμου, κάτοικοι και επισκέπτες συμμετέχουν στο παραδοσιακό «Γαϊτανάκι». Ο κυκλικός χορός, χωρίς μουσικά όργανα, εκφράζει το αναστάσιμο μήνυμα της Αγάπης μέσα από το «πλέξιμο» και το «ξέπλεγμα» των χεριών.

Στο κέντρο βρίσκονται οι μεγαλύτεροι σε ηλικία και ο «τελετάρχης», που καθοδηγεί τις κινήσεις των χορευτών. Ο χορός εκτελείται σε δύο κύκλους —άνδρες εξωτερικά, γυναίκες εσωτερικά— και ολοκληρώνεται με παραδοσιακό γλέντι, τραγούδια και χορούς που διατηρούν ζωντανό το πασχαλινό πνεύμα της περιοχής.