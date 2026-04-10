Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία του αεροδρομίου των Χανίων, όταν οι αρχές εντόπισαν έναν 68χρονο άνδρα κατά την άφιξή του από χώρα του εξωτερικού και προχώρησαν στη σύλληψή του. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, που αφορούν την εισαγωγή και μεταφορά εξαρτημάτων πυροβόλων.

Κατά τον έλεγχο των αποσκευών του, οι αστυνομικοί εντόπισαν επιμελώς κρυμμένα αντικείμενα, τα οποία και κατασχέθηκαν. Ανάμεσά τους βρέθηκαν οκτώ γεμιστήρες πυροβόλων όπλων με τρία ελατήρια, δύο κορμοί πυροβόλων όπλων και τέσσερις συσκευές γεωεντοπισμού (GPS).

Επιπλέον, ο 68χρονος μετέφερε κοσμήματα που δεν είχαν δηλωθεί στις τελωνειακές αρχές, ενώ δεσμεύτηκε χρηματικό ποσό ύψους 29.925 ευρώ και 1.603 δολαρίων ΗΠΑ.

Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του στα Χανιά, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν επιπλέον αντικείμενα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται επικρουστήρας πολεμικού τυφεκίου, φακός με προσαρμοσμένο λέιζερ για πυροβόλο όπλο και εκκενωτής ρεύματος (taser) ενσωματωμένος σε φακό.