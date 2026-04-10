Στη σύλληψη ενός 66χρονου στα Χανιά για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από έρευνα στην οικία του συλληφθέντα, σε περιοχή του Δήμου Χανίων. Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 461 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων και τύπων, ένα πιστόλι κρότου, 2,2 γραμμάρια κοκαΐνης, μία ζυγαριά ακριβείας, καθώς και το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο σύμφωνα με την αστυνομία θεωρείται προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν συσκευές κινητών τηλεφώνων, ενώ η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.