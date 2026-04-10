Τέλος στη δράση ενός μέλους σπείρας που εξαπατούσε ηλικιωμένους στα Ιωάννινα έβαλε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Ο ημεδαπός συλληφθείς φέρεται να είχε τον ρόλο του «εισπράκτορα» σε μια καλοστημένη εγκληματική οργάνωση. Το κύκλωμα χρησιμοποιούσε το γνωστό πρόσχημα του τροχαίου ατυχήματος, με στόχο να αποσπά χρήματα και κοσμήματα από ανυποψίαστους πολίτες.

Μέσα σε μόλις δέκα ημέρες, από τις 27 Μαρτίου έως τις 6 Απριλίου, οι συνεργοί του τηλεφωνούσαν σε ηλικιωμένους παριστάνοντας τους γιατρούς ή τους αστυνομικούς. Με δραματικό ύφος έπειθαν τα θύματά τους ότι συγγενικό τους πρόσωπο είχε εμπλακεί σε τροχαίο και χρειαζόταν επείγουσα ιατρική ή νομική βοήθεια.

Οι δράστες καθοδηγούσαν τα θύματα να αφήσουν χρήματα και τιμαλφή σε προκαθορισμένα σημεία. Σύμφωνα με την Αστυνομία, δύο ηλικιωμένες γυναίκες έπεσαν στην παγίδα, παραδίδοντας συνολικά 10.600 ευρώ, 650 δολάρια Καναδά και κοσμήματα αξίας 8.000 ευρώ.

Η αστυνομική έρευνα οδήγησε στον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη το βράδυ της 6ης Απριλίου. Κατασχέθηκε επίσης το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε για τη μετακίνησή του.

Ο «εισπράκτορας» οδηγήθηκε στην Εισαγγελία, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλα θύματα της σπείρας στην Ήπειρο.