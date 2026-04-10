Ένα σημαντικό βήμα στον μακροχρόνιο αγώνα των συγγενών των θυμάτων της σφαγής του Διστόμου σηματοδοτεί η απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Ιταλίας, το οποίο απέρριψε την προσφυγή του γερμανικού δημοσίου κατά της εκτέλεσης δικαστικής απόφασης που προβλέπει την καταβολή αποζημιώσεων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας, που εκδόθηκε τη Μεγάλη Παρασκευή (10 Απριλίου 2026), η εξέλιξη αυτή ανοίγει τον δρόμο για την καταβολή αποζημιώσεων στις οικογένειες των θυμάτων. Ωστόσο, η διαδικασία μπορεί να καθυστερήσει εάν η Γερμανία επιλέξει νέα προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης ή αν η ιταλική κυβέρνηση προχωρήσει σε νομοθετική παρέμβαση.

Ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέδειξε τη σημασία της απόφασης, χαρακτηρίζοντάς την «εξαιρετικά σημαντική είδηση» και «στρατηγικό βήμα» σε έναν πολυετή αγώνα. «Σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή, λάβαμε μια εξαιρετικά σημαντική είδηση», ανέφερε σε ανάρτησή του, προσθέτοντας ότι «απορρίφθηκε η προσφυγή του Γερμανικού Δημοσίου στο Συνταγματικό Δικαστήριο της Ιταλίας».

Ο ίδιος τόνισε ότι «η προσπάθεια συνεχίζεται ως την τελική δικαίωση», υπογραμμίζοντας το ιστορικό και ηθικό βάρος της υπόθεσης για τη μνήμη των θυμάτων και τις οικογένειές τους.