Το πασχαλινό έθιμο της Νάξου με την περιφορά του Επιταφίου μέσα στη θάλασσα αναβίωσε και φέτος, προσελκύοντας πλήθος πιστών και επισκεπτών που έδωσαν το «παρών» στο Καστράκι. Με σύμμαχο τον καλοκαιρινό καιρό, το ξεχωριστό αυτό έθιμο του νησιού πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη λαμπρότητα, επιβεβαιώνοντας τη βαθιά σύνδεση των κατοίκων με την παράδοση και τη θρησκευτική τους […]