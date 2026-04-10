Κορυφώνεται σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή (10.4.26), η έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα, με την κίνηση να αυξάνεται σταδιακά στις βασικές οδικές αρτηρίες της Αττικής, όπως στη Λεωφόρο Αθηνών και την Αττική Οδό.

Η κυκλοφορία αναμένεται να ενταθεί ιδιαίτερα το μεσημέρι, καθώς θα αναχωρήσουν και οι τελευταίοι αδειούχοι. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, από τη Λεωφόρο Αθηνών – Κορίνθου, στο διάστημα από τις 06:00 το πρωί της Πέμπτης έως τις 06:00 το πρωί της Παρασκευής, αναχώρησαν συνολικά 72.277 οχήματα.

Αντίστοιχα, από τη Λεωφόρο Αθηνών – Λαμίας καταγράφηκαν 50.722 διελεύσεις οχημάτων στο ίδιο χρονικό διάστημα. Συνολικά, περισσότερα από 120.000 οχήματα έχουν εγκαταλείψει την Αττική μέσα σε ένα 24ωρο, επιβεβαιώνοντας ότι η μεγάλη πασχαλινή φυγή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Η κίνηση στην Αττική Οδό διεξάγεται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, τόσο στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο όσο και προς Ελευσίνα. Ωστόσο, αυξημένη ροή παρατηρείται από την περιοχή της Άνω Φούσας έως τα διόδια, ενώ παρόμοια εικόνα παρουσιάζει και η Αθηνών – Κορίνθου μέχρι την Κινέτα.

Πολλοί ταξιδιώτες επιλέγουν τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ, με τα δρομολόγια να έχουν ενισχυθεί από χθες με έκτακτες αναχωρήσεις. Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΚΤΕΛ (Π.Ο.Α.Υ.Σ) και ΚΤΕΛ Κηφισού, Σοφοκλής Φάτσιος, «φέτος η κίνηση είναι πολύ αυξημένη, με τα λεωφορεία να αναχωρούν με πληρότητες στο 100% και από τους δύο σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων».

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού έχουν προστεθεί έκτακτα δρομολόγια. Χθες προστέθηκαν 150 επιπλέον λεωφορεία από τα ΚΤΕΛ Κηφισού, πέραν των 250 που λειτουργούν καθημερινά, ενώ για σήμερα έχουν προγραμματιστεί 50 νέα δρομολόγια.

Η κίνηση από τον σταθμό των Λιοσίων εμφανίζει αύξηση περίπου 10%, με τους πιο δημοφιλείς προορισμούς να είναι η Ήπειρος, η Αιτωλοακαρνανία και η Θεσσαλία.

Αυξημένη κίνηση στα λιμάνια

Ιδιαίτερα αυξημένη παραμένει η κίνηση και στα λιμάνια της Αττικής, αν και σε ελαφρώς χαμηλότερους ρυθμούς σε σχέση με τη Μεγάλη Πέμπτη. Το Λιμενικό Σώμα βρίσκεται σε επιφυλακή, λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή των δρομολογίων και τη διευκόλυνση των επιβατών.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, από το λιμάνι του Πειραιά και την πύλη Τζελέπη έχουν προγραμματιστεί για σήμερα 16 απόπλοι, με εκτιμώμενη επιβατική κίνηση 12.338 ατόμων βάσει των προκρατήσεων.

Προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού θα πραγματοποιηθούν 38 αναχωρήσεις, εκ των οποίων οι 23 με συμβατικά επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία και οι 15 με υδροπτέρυγα. Από τη Ραφήνα αναχωρούν 10 πλοία προς τις Κυκλάδες, μεταφέροντας περίπου 5.690 επιβάτες, ενώ εκτελούνται και τέσσερα δρομολόγια προς το Μαρμάρι.

Από το Λαύριο έχουν προγραμματιστεί εννέα αναχωρήσεις, με επιβατική κίνηση περίπου 2.200 ατόμων σύμφωνα με τα στοιχεία των προκρατήσεων. Η εικόνα αυτή συνεχίζει τη δυναμική της Μεγάλης Πέμπτης, όταν κορυφώθηκε η πασχαλινή έξοδος.

Τότε, από τον Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 20 αναχωρήσεις πλοίων με 22.551 επιβάτες, ενώ προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού εκτελέστηκαν 23 δρομολόγια, εκ των οποίων τα 14 με υδροπτέρυγα, μεταφέροντας 9.793 ταξιδιώτες.

Από τη Ραφήνα καταγράφηκαν 11 αναχωρήσεις με 9.228 επιβάτες, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων δρομολογίων προς το Μαρμάρι, ενώ από το Λαύριο πραγματοποιήθηκαν εννέα δρομολόγια με συνολικά 2.587 αναχωρήσεις επιβατών.