Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η πασχαλινή έξοδος των εκδρομέων, με την επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής να καταγράφει υψηλά επίπεδα σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου 2026.

Οι πληρότητες στα πλοία προς τις Κυκλάδες αγγίζουν το 100%, ενώ έχουν προστεθεί επιπλέον δρομολόγια έως και το Μεγάλο Σάββατο, προκειμένου να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση.

Οι μετεωρολόγοι για τον καιρό βλέπουν ήπιες και τοπικές βροχές από τη Μεγάλη Παρασκευή έως και την Κυριακή του Πάσχα, χωρίς σημαντικές επιπτώσεις στις μετακινήσεις.

Αυξημένη κίνηση στα λιμάνια της Αττικής

Ιδιαίτερα αυξημένη εμφανίζεται η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, καθώς χιλιάδες εκδρομείς εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα με προορισμό τα νησιά για τις ημέρες του Πάσχα. Οι πληρότητες στα περισσότερα πλοία προς τις Κυκλάδες φτάνουν έως και το 100%, ενώ έχουν προγραμματιστεί πρόσθετα δρομολόγια μέχρι το Μεγάλο Σάββατο για την εξυπηρέτηση της ζήτησης.

Τη Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου 2026, περισσότεροι από 12.000 επιβάτες αναχώρησαν από τον Πειραιά, επιβεβαιώνοντας την έντονη κινητικότητα των ημερών. Από το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας πραγματοποιήθηκαν 15 δρομολόγια, μεταφέροντας πάνω από 12.300 επιβάτες.

Αυξημένη ήταν και η κίνηση προς τον Αργοσαρωνικό, όπου πραγματοποιήθηκαν 30 δρομολόγια – 15 με συμβατικά επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία και 15 με ταχύπλοα. Από τη Ραφήνα αναχώρησαν περίπου 4.440 επιβάτες σε 10 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, ενώ από το λιμάνι του Λαυρίου εκτελέστηκαν επτά δρομολόγια, με 1.642 επιβάτες να ταξιδεύουν προς τους προορισμούς τους.

Περισσότερα από 60.000 οχήματα εκτός Αττικής

Σημαντική είναι και η έξοδος των εκδρομέων με αυτοκίνητο. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, τη Μεγάλη Τετάρτη αναχώρησαν περίπου 60.000 οχήματα από την Αττική. Από τα διόδια της Ελευσίνας πέρασαν 34.000 οχήματα, ενώ από τα διόδια των Αφιδνών καταγράφηκαν ακόμη 27.124 διελεύσεις.

Αυξημένη παραμένει και η κίνηση στα ΚΤΕΛ, με πολλά δρομολόγια να αναχωρούν σχεδόν πλήρη, ενώ αρκετοί ταξιδιώτες επιλέγουν τα πλοία για κοντινούς νησιωτικούς προορισμούς.

Πρόσθετα δρομολόγια και αυξημένη επιβατική κίνηση

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σήμερα Μεγάλη Πέμπτη αναμένεται να ταξιδέψουν περισσότεροι από 32.000 επιβάτες από τους βασικούς λιμένες της Αττικής. Συνολικά έχουν προγραμματιστεί τουλάχιστον 43 δρομολόγια από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο, ενώ η δραστηριότητα ενισχύεται περαιτέρω αν υπολογιστεί και η κίνηση στον Αργοσαρωνικό.

Ο Πειραιάς σηκώνει και φέτος το μεγαλύτερο βάρος της επιβατικής κίνησης, με 20 δρομολόγια και εκτιμώμενο αριθμό 20.225 επιβατών. Στον Αργοσαρωνικό έχουν προγραμματιστεί 23 δρομολόγια συμβατικών πλοίων και 15 υδροπτέρυγων, με την επιβατική κίνηση στα ταχύπλοα να εκτιμάται σε 2.322 άτομα.

Από τη Ραφήνα θα πραγματοποιηθούν 11 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες με περίπου 7.440 επιβάτες, καθώς και τέσσερα προς το Μαρμάρι, ενισχύοντας τη ροή προς την Εύβοια. Στο λιμάνι του Λαυρίου έχουν προγραμματιστεί εννέα δρομολόγια, με εκτιμώμενη επιβατική κίνηση 2.284 ατόμων, καταγράφοντας αυξημένη κινητικότητα σε σχέση με προηγούμενες περιόδους.

Ο καιρός το Πάσχα – Ήπιες βροχές χωρίς προβλήματα

Ήπια αλλά άστατη αναμένεται η εικόνα του καιρού από τη Μεγάλη Πέμπτη έως και την Κυριακή του Πάσχα, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Ο Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει ότι σήμερα η αστάθεια θα είναι πιο έντονη σε Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, ανατολική Στερεά και Εύβοια, ενώ στα βόρεια ορεινά αναμένονται και λίγες χιονοπτώσεις.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Από τη Μεγάλη Πέμπτη ως και την Κυριακή του Πάσχα ο καιρός θα κυλήσει λίγες μόνο τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά, το βόρειο Αιγαίο, την Κρήτη και τα ορεινά. Τη Μεγάλη Πέμπτη η αστάθεια θα είναι λίγο πιο αισθητή σε Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία,… — Theodoros Kolydas (@KolydasT) April 8, 2026

Από τη Μεγάλη Παρασκευή τα φαινόμενα θα περιοριστούν, ενώ την Κυριακή του Πάσχα προβλέπονται λίγες ασθενείς βροχές στα ανατολικά και τοπικοί όμβροι στα ορεινά, με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας.

Ο Γιάννης Καλλιάνος εκτιμά ότι οι καιρικές συνθήκες θα είναι άστατες, αλλά με ήπια φαινόμενα. Για τη Μεγάλη Πέμπτη προβλέπονται τοπικές βροχές σε ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Πήλιο, ορεινά της κεντρικής Στερεάς, Πίνδο, Εύβοια, Πελοπόννησο και Κρήτη, με θερμοκρασίες από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Τη Μεγάλη Παρασκευή αναμένονται τοπικές βροχές κυρίως σε ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Πελοπόννησο, κεντρική Στερεά και Εύβοια, πιθανώς και στην Αττική, με μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Κατά την ώρα του Επιταφίου οι βροχοπτώσεις θα είναι περιορισμένες, με εξαίρεση περιοχές του Έβρου, της Ξάνθης και της βόρειας Εύβοιας.

Το Μεγάλο Σάββατο αναμένεται η πιο άστατη ημέρα, με τοπικές βροχές σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Πέλλα, Πιερία, Ημαθία, Πήλιο, Εύβοια, Στερεά και Πελοπόννησο, καθώς και στα ορεινά της Κρήτης. Κατά την Ανάσταση υπάρχει αυξημένη πιθανότητα βροχής στη Μακεδονία και τις Σποράδες, ενώ πιθανές βροχές προβλέπονται σε Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Δράμα, Ξάνθη, Σέρρες και Χαλκιδική.

Την Κυριακή του Πάσχα ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση, με λίγες τοπικές βροχές στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και μικρότερη πιθανότητα σε ορεινές περιοχές της Θεσσαλίας, της Στερεάς – συμπεριλαμβανομένης της Αττικής – της Εύβοιας και της Πελοποννήσου. Η θερμοκρασία θα ανέβει, φτάνοντας τους 18-24 βαθμούς στη βόρεια Ελλάδα και έως 26 στα κεντρικά και νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν 3 έως 5 μποφόρ, τοπικά έως 6, χωρίς να αναμένονται προβλήματα στις ακτοπλοϊκές και αεροπορικές μετακινήσεις.