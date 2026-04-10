Σημαντική επιδείνωση της ρύπανσης στο λιμάνι του Βόλου καταγράφουν οι πιο πρόσφατες εικόνες και μετρήσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Λιμένος Βόλου. Το φαινόμενο όχι μόνο δεν υποχωρεί, αλλά επεκτείνεται εκτός του χώρου του Τελωνείου, φτάνοντας έως την περιοχή όπου δένουν οι ψαρόβαρκες και προς το Σιλό.

Οι διαδοχικές αναλύσεις θαλασσινού νερού, που πραγματοποιήθηκαν μετά τις ανησυχητικές εικόνες των προηγούμενων ημερών, επιβεβαιώνουν την επιβάρυνση, όπως επισημαίνει το gegonota.news. Οι δειγματοληψίες της 16ης Μαρτίου και της 6ης Απριλίου δείχνουν ότι η ρύπανση όχι μόνο παραμένει, αλλά εντείνεται, ειδικά στη βασική παράμετρο των εντερόκοκκων.

Στην πρώτη μέτρηση, οι εντερόκοκκοι καταγράφηκαν στους 220 cfu/100 ml, ενώ στη δεύτερη εκτινάχθηκαν στους 1.100, σημειώνοντας πενταπλάσια αύξηση. Την ίδια στιγμή, το E. coli παρουσιάζει οριακή άνοδο (από 4.100 σε 4.700), ενώ τα ολικά κολοβακτηριοειδή υποχωρούν, χωρίς ωστόσο να αλλάζουν τη συνολική εικόνα επιβάρυνσης.

Η αύξηση των εντερόκοκκων θεωρείται κρίσιμη, καθώς αποτελούν βασικό δείκτη μικροβιολογικής ρύπανσης στο θαλάσσιο περιβάλλον και συνδέονται άμεσα με τον υγειονομικό κίνδυνο. Η μεταβολή αυτή υποδηλώνει ότι το φαινόμενο δεν είναι παροδικό, αλλά εμφανίζει τάση ενίσχυσης.

Παρότι οι μετρήσεις δεν προσδιορίζουν την πηγή της μόλυνσης, τα ευρήματα, σε συνδυασμό με τις εικόνες από το λιμάνι, εντείνουν τα ερωτήματα για το τι ακριβώς συμβαίνει στο θαλάσσιο μέτωπο της πόλης. Μέχρι στιγμής, κανένας αρμόδιος φορέας δεν έχει δώσει επίσημες απαντήσεις.

