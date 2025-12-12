Μικρής έκτασης θαλάσσια ρύπανση σημειώθηκε στη μαρίνα της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από την ημιβύθιση επαγγελματικού σκάφους αναψυχής ελληνικής σημαίας που ήταν προσδεδεμένο στο σημείο.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος, εφαρμόζοντας το τοπικό σχέδιο αντιμετώπισης ρύπανσης. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ η ρύπανση είχε ιριδίζουσα μορφή και περιορίστηκε με τη χρήση πλωτού φράγματος.

Η επιχείρηση απορρύπανσης ολοκληρώθηκε επιτυχώς με ειδικά υλικά, ενώ ο ιδιοκτήτης του σκάφους ενημερώθηκε για την ανάγκη άμεσης ανέλκυσης του σκάφους.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.