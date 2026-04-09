Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ καταδίκασε τα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο και κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναστείλει τη συμφωνία σύνδεσης με το Ισραήλ. Με νέα αιχμηρή τοποθέτηση, εξαπέλυσε πυρά κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, επικρίνοντας σφοδρά τις πρόσφατες στρατιωτικές επιχειρήσεις.

«Η περιφρόνησή του για τη ζωή και το διεθνές δίκαιο είναι ανυπόφορη», έγραψε ο Σάντσεθ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για σεβασμό του ανθρωπιστικού δικαίου.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός, γνωστός για την έντονη κριτική του απέναντι στις στρατιωτικές ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή, απηύθυνε έκκληση προς την Ε.Ε. να προχωρήσει στην αναστολή της συμφωνίας σύνδεσης με το Ισραήλ, θεωρώντας ότι η στάση της πρέπει να είναι πιο αποφασιστική.

Την ίδια στιγμή, ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζε ζήτησε τον τερματισμό των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο, προειδοποιώντας ότι απειλούν «μια εύθραυστη ειρήνη» στην περιοχή.

«Η αυστραλιανή κυβέρνηση πιστεύει επίσης ακράδαντα ότι [η εκεχειρία] πρέπει να ισχύει και για τον Λίβανο. Θέλουμε να δούμε ειρήνη σε αυτή την περιοχή», δήλωσε ο Αλμπανέζε, επισημαίνοντας την ανάγκη για αποκλιμάκωση της έντασης.