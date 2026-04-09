Ο ΟΦΗ θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, στις 25 Απριλίου.

Η κρητική ομάδα εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, ζητώντας να οριστεί Έλληνας διαιτητής στο γήπεδο, διατηρώντας παράλληλα ξένο διαιτητή ελίτ κατηγορίας στο VAR, όπως συνέβη και στους ημιτελικούς της διοργάνωσης.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΟΦΗ:

«Στη φετινή διοργάνωση του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson έγιναν ουσιαστικά βήματα, με τον ορισμό Ελλήνων διαιτητών στους ημιτελικούς και ξένου διαιτητή στο VAR.

Η πρόοδος αυτή πρέπει να συνεχιστεί με σταθερότητα και χωρίς βιασύνη, ώστε να επιτευχθεί σταδιακά η πλήρης στελέχωση από Έλληνες διαιτητές.

Στο πλαίσιο αυτό, για τον Τελικό, όπου κρίνεται ένας τίτλος, θεωρούμε αυτονόητη τη διατήρηση του ίδιου μοντέλου: Έλληνας διαιτητής στο γήπεδο και ξένος διαιτητής ελίτ κατηγορίας στο VAR».