Αν νομίζετε ότι το καλοκαίρι είναι μακριά, μάλλον γελιέστε. Οι παραλίες και τα σπορ σ’ αυτήν δίνουν και παίρνουν. Στόχος είναι η απόλαυση, η άθληση υπό τον ήλιο, τη ζέστη, αλλά και ευρυματικές ιδέες σχετικά με το ποδόσφαιρο.

Το δίδυμο που βλέπουμε βρίσκεται στην Ιταλία και «ζεσταίνεται» ενόψει της σεζόν του καλοκαίριου. Ο Λούκα Τζανάγκρα και ο φίλος του έστησαν ένα απλό τέρμα μέσα στη θάλασσα και οι ποδοσφαιρικές ικανότητες του Ιταλού fan του ποδοσφαίρου αν μη τι άλλο προκαλούν αίσθηση.

Όσοι δεν είναι το καλοκαίρι για… αραλίκι και ξαπλώστρα, τότε αν μη τι άλλο βρήκατε πως μπορείτε να περάσετε ευχάριστες ώρες στην παραλία.