Ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε εκτός έδρας τη Χάποελ Τελ Αβίβ για την 37η αγωνιστική της EuroLeague, σε έναν αγώνα κρίσιμο για τη βαθμολογική του θέση.

Το παιχνίδι κρίθηκε στο δραματικό φινάλε, με τους Πειραιώτες να φεύγουν τελικά νικητές από τη Βουλγαρία, εδραιώνοντας την πρώτη θέση στη διοργάνωση.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα βαδίζει με σταθερά βήματα προς τα playoffs.

Στον αντίποδα, ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε πολύ στη Βαλένθια, όπου η τοπική ομάδα έπαιζε με εξαιρετική επιθετική ένταση καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, καθιστώντας τη νίκη μια δύσκολη υπόθεση για το «τριφύλλι».

Τα αποτελέσματα της ημέρας

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός 85-89

Φενέρμπαχτσε – Ρεάλ Μαδρίτης 69-74

Μιλάνο – Μπάγερν Μονάχου 84-94

Βαλένθια – Παναθηναϊκός 102-84

Παρί – Μακάμπι Τελ Αβίβ 113-80

Η βαθμολογία της EuroLeague