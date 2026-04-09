Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες – μέλη του ΝΑΤΟ που κρίθηκαν υποστηρικτικές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμο με το Ιράν και αναμένεται να επωφεληθούν από την Ουάσινγκτον, σύμφωνα με δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας «Wall Street Journal». Το ρεπορτάζ αναφέρεται σε σχέδιο που εξετάζει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως επισημαίνει η εφημερίδα, το σχέδιο προβλέπει τη μετακίνηση αμερικανικών στρατευμάτων από χώρες – μέλη του ΝΑΤΟ που θεωρείται ότι δεν συνέβαλαν στην πολεμική προσπάθεια κατά του Ιράν, προς εκείνες που υποστήριξαν περισσότερο τη στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ.

«Η πρόταση θα απέχει πολύ από τις πρόσφατες απειλές του Προέδρου Τραμπ να αποσύρει πλήρως τις ΗΠΑ από τη βορειοατλαντική συμμαχία, κάτι που σύμφωνα με τον νόμο δεν μπορεί να κάνει χωρίς το Κογκρέσο», σημειώνει η Wall Street Journal.

Σχέδιο σε πρώιμο στάδιο επεξεργασίας

Το σχέδιο έχει ήδη διακινηθεί και συγκεντρώσει την υποστήριξη ανώτερων Αμερικανών αξιωματούχων τις τελευταίες εβδομάδες. Βρίσκεται, ωστόσο, σε πρώιμο στάδιο επεξεργασίας και αποτελεί ένα από τα πολλά που συζητά ο Λευκός Οίκος για να «τιμωρήσει το ΝΑΤΟ», υπογραμμίζοντας το αυξανόμενο ρήγμα μεταξύ της κυβέρνησης Τραμπ και των Ευρωπαίων συμμάχων μετά την απόφαση της Ουάσινγκτον να αρχίσει τον πόλεμο με το Ιράν.

«Είναι αρκετά λυπηρό το γεγονός ότι το ΝΑΤΟ γύρισε την πλάτη στον αμερικανικό λαό τις τελευταίες έξι εβδομάδες, ενώ αυτός είναι που χρηματοδοτεί την άμυνά του», δήλωσε στις 8 Απριλίου 2026 η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ.

Οι χώρες που αναμένεται να ωφεληθούν

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι χώρες που θα μπορούσαν να επωφεληθούν επειδή θεωρήθηκαν υποστηρικτικές περιλαμβάνουν την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Λιθουανία και την Ελλάδα. Οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης διαθέτουν από τα υψηλότερα ποσοστά αμυντικών δαπανών στο ΝΑΤΟ και ήταν από τις πρώτες που εξέφρασαν πρόθεση να στηρίξουν διεθνή συνασπισμό για την παρακολούθηση των Στενών του Ορμούζ.

Μετά το ξέσπασμα του πολέμου, η Ρουμανία ενέκρινε γρήγορα τα αιτήματα των ΗΠΑ για χρήση των βάσεών της από την Πολεμική Αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι χώρες που προκάλεσαν δυσαρέσκεια στον Τραμπ

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει το περιεχόμενο της πρότασης, ενώ παραμένει ασαφές ποιες χώρες θα επηρεαστούν. Ωστόσο, ορισμένα κράτη – μέλη έχουν προκαλέσει τη δυσαρέσκεια του Τραμπ μετά την επιστροφή του στην εξουσία, κυρίως λόγω της αντίθεσής τους στον πόλεμο με το Ιράν.

Η Ισπανία, η μόνη χώρα του ΝΑΤΟ που δεν έχει δεσμευτεί να δαπανήσει το 5% του ΑΕΠ της για την άμυνα, εμπόδισε τα αμερικανικά αεροσκάφη που συμμετείχαν στην επιχείρηση στο Ιράν να χρησιμοποιήσουν τον εναέριο χώρο της.

Παράλληλα, οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ εμφανίζονται απογοητευμένοι με τη Γερμανία, καθώς κορυφαίοι Γερμανοί αξιωματούχοι επέκριναν τον πόλεμο, παρότι η χώρα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κόμβους υποστήριξης των επιχειρήσεων του αμερικανικού στρατού.

Η Ιταλία μπλόκαρε προσωρινά τη χρήση αεροπορικής βάσης στη Σικελία από τις ΗΠΑ, ενώ το Παρίσι συμφώνησε να επιτρέψει τη χρήση μίας βάσης στη νότια Γαλλία μόνο υπό την προϋπόθεση ότι εκεί θα προσγειώνονταν αεροσκάφη που δεν συμμετείχαν στις επιθέσεις κατά του Ιράν.

Πέρα από την ανακατανομή στρατευμάτων, το σχέδιο θα μπορούσε να περιλαμβάνει και το κλείσιμο μίας αμερικανικής βάσης σε τουλάχιστον μία από τις ευρωπαϊκές χώρες, πιθανώς στην Ισπανία ή τη Γερμανία, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ.